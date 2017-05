O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou este mércores que o seu Goberno mantén "o obxectivo" de crear "entre 80.000 e 100.000" empregos nesta lexislatura, despois de que o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, puxese en dúbida a súa capacidade para cumprir esta promesa.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno | Fonte: Europa Press

A creación de entre 80.000 e 100.000 empregos para situar a taxa de paro por baixo do 10 por cento na contorna do ano 2020 foi o principal compromiso adquirido por Feijóo no debate de investidura previo ao arranque do seu terceiro mandato e nesta sesión de control do Pazo do Hórreo ratificouno, despois de ser retado por Leiceaga.

De feito, o socialista lembrou que no "contrato con Galicia" de Feijóo en 2009, o dirixente popular "ofrecía emprego para todos" e que o seu último compromiso de investidura foi o de crear 100.000 empregos na nova lexislatura. "E o último ano foron 12.000; de momento queda á metade do seu compromiso", esgrimiu Leiceaga.

Ao tempo, desafiou a Feijóo ao asegurar que "cando deixe a Presidencia en 2020 haberá o mesmo emprego que en 2009", cando tomou as rendas da Xunta de mans de PSdeG e BNG.

Feijóo, pola súa banda, recalcou que el "sempre" dixo que o paro é o "primeiro problema de Galicia" e recoñeceu que aínda non liquidou por completo "o desastre" que, ao seu xuízo, atopouse fai oito anos, pero reafirmouse na súa intención de facelo.

"A RESPOSTA É QUE SI"

"Agora me expón se imos seguir co obxectivo de crear 80.000 ou 100.000 novos empregos. E a resposta é que si, señor Leiceaga. Podiamos dicir que depende como vaia a economía ou de quen goberne España, pero a resposta é que si", aseverou.

"Todo isto é evidente que depende de moitas cousas. Pero imos seguir con este obxectivo porque o noso interese é Galicia", apostilou, a continuación, e antes de contrapor a súa xestión coa dos socialistas, a quen acusou de abandeirar políticas de "destrución de emprego".

VERTENTE DEMOGRÁFICA

Como é habitual nos debates de carácter económico, Feijóo e Leiceaga encerelláronse nunha batalla de cifras. Aferrado aos últimos datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), o dirixente socialista advertiu ao popular que "non ten nada do que presumir e si moito do que preocuparse" con "136.700 ocupados menos" que en 2009.

Tamén botou en cara o paro xuvenil e insistiu en que, ao ritmo actual "farán falta 11 anos para recuperar o nivel de emprego que atopou ao chegar á Xunta".

"Non se poden facer trampas e menos un profesor de Economía", respondeu Feijóo, quen reprochou ao socialista que denuncie que hai menos ocupados sen ter en conta a vertente demográfica, vinculando implicitamente ambas as cuestións (descenso de ocupados e perda de poboación activa entre 16 e 34 anos).

E é que Feijóo defendeu que "non se pode falar da EPA sen falar de demografía" e sinalou que hai case 184.000 mozos menos de entre 16 e 34 anos desde que goberna.

"EMBORRACHARSE COAS CIFRAS"

Leiceaga replicou ao xefe do Executivo que "por moito que se emborrache coas cifras non pode discutir o indiscutible" e subliñou que, en todo caso, a caída da poboación activa entre 16 e 34 anos debería "xogar a favor" dunha redución do paro na comunidade.

"Algo están a facer mal cando o crecemento económico do 3 por cento tradúcese en só un 1 por cento de creación de emprego", concluíu o dirixente socialista.