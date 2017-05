Ferida unha muller tras caer o seu vehículo por un terraplén en Foz (Lugo) e dous mozos nunha saída de vía en Vigo

Unha muller resultou ferida na mañá deste mércores ao acabar nun terraplén co vehículo que manexaba no termo municipal de Foz (Lugo), mentres que dous mozos foron trasladadas debido a unha saída de vía en Vigo.

Segundo informou o 112 Galicia, o primeiro accidente tivo lugar na estrada de San Blas, a dous quilómetros da Basílica de San Martiño, sobre as 12,00 horas.

O 112 Galicia informou do ocorrido a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Barreiros, á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade, á Garda Civil de Tráfico e ao GES de Cervo.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital da Costa á muller ferida, M.E.I.G., de 56 anos, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias.

ACCIDENTE EN VIGO

Por outra banda, un vehículo saíuse da vía sobre as 10,40 horas nas proximidades do CUVI, no municipio de Vigo. Os ocupantes do turismo puideron saír por eles mesmos do interior tras caer por un barranco.

Foi un particular quen alertou ao 112 Galicia, tras o que se puxo a situación en coñecemento de Urxencias Sanitarias, Policía Local, Bombeiros de Vigo e Protección Civil.

O 061 enviou ao momento unha ambulancia asistencial que levou ao centro sanitario Concheiro a dous homes de 18 anos, D.G.F., e G.G.F., de 22 anos.