A Xunta de Galicia será "belixerante" para reclamar unha revisión do sistema de custodia e dos réximes de visitas en caso de maltratadores ou pais condenados por violencia, unha proposta que xa levou ao Goberno central no mes de marzo e que se acentúa tras a morte dun menor de 11 anos en Oza-Cesuras, supostamente a mans do seu pai.

Xunta concentración crime Oza-Cesuras | Fonte: Europa Press

Así o dixo a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, en declaracións aos medios tras participar xunto cos restantes membros do Goberno galego, encabezados polo seu presidente, Alberto Núñez Feijóo, nun minuto de silencio polo crime.

Neste sentido, López Abella mostrouse "absolutamente" de acordo coa necesidade de revisar os réximes de visitas en casos de violencia de xénero ou agresións, algo que tamén reclamou a Defensora do Pobo.

De feito, lembrou que xa no mes de marzo a Xunta trasladou á comisión activa no Senado para lograr un Pacto de Estado en materia de violencia de xénero un documento con peticións galegas entre as que se atopaba a "revisión lexislativa en materia de custodia en caso de maltratadores ou pais condenados por violencia de xénero".

Do mesmo xeito, dixo López Abella, Galicia está "a traballar directamente no Observatorio de Violencia de Xénero estatal" e nas comisións técnicas, "incidindo en que é necesaria esta e outras modificacións para mellorar a atención e a previsión deste tipo de casos".

A secretaria xeral de Igualdade considerou "moi importante" estar "en alerta desde todos os puntos de vista" para evitar casos como estes que "sangran a unha comunidade" e "desbasten especialmente", xa que, lembrou "os pais teñen o deber, mesmo por lei, de protexer e atender aos seus fillos".

TELÉFONO DE ALERTA

Tras "lamentar profundamente" a morte do neno, López Abella insistiu en que os menores que sufran situacións de violencia ou de malos tratos teñen un teléfono á súa disposición para pedir axuda.

Ao mesmo tempo, incidiu na importancia de que as persoas que sufran violencia "denuncien para que os corpos de seguridade e as institucións poidan actuar".

López Abella mantivo na mañá deste mércores unha conversación coa concelleira de Igualdade da Coruña, Rocío Fraga, que se atopa "consternada", para pór todos os recursos da Xunta a disposición da familia da vítima, que xa se atopa atendida por equipos de psicólogos.

Tamén o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, quixo expresar en palabras o apoio da Xunta á familia da vítima e a "dor da sociedade" tras o crime.

O conselleiro mostrou a súa confianza en que os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado "esclarezan a totalidade dos feitos" e en que "todo o peso da lei caia sobre as persoas que desenvolven este tipo de condutas".

Os integrantes do Goberno galego, acompañados de funcionarios e con Alberto Núñez Feijóo á cabeza, gardaron un minuto de silencio ante a entrada principal da Xunta en San Caetano en memoria do menor falecido e para mostrar a súa repulsa por este tipo de actos. Ao finalizar, han prorrumpido en aplausos.