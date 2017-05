O alcalde de Vigo, Abel Caballero, rexeitou este mércores as críticas do Grupo Municipal do PP, polas súas viaxes a Madrid e ausencia da cidade, e recomendou aos edís 'popules' que estean "caladiños" porque, coas súas xestións como presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), logrou o apoio dos grupos parlamentarios para que as entidades locais poidan investir o seu superávit.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero. | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa, o rexedor olívico sinalou que "o PP de Vigo estaría máis guapo se quedase calado", despois de criticar que Caballero desprazásese á capital española en lugar de atender os problemas da cidade. "Para criticar unha viaxe a Madrid, no que conseguín 18 millóns de euros para Vigo, era mellor que estivesen calladitos", ironizou.

Así, lembrou que, tras conseguir o apoio dos grupos do Congreso para emendar os Orzamentos Xerais do Estado e permitir ás entidades locais investir o seu superávit (uns 7.000 millóns de euros en total, 18 millóns no caso de Vigo), alcanzouse "un logro histórico", que "non ten precedentes" na FEMP.

"O PP dixo que eu ía a Madrid a perder o tempo. Só estiven fóra 24 horas, pero valeu a pena haber ido a Madrid un día", sentenciou o alcalde e presidente da FEMP.