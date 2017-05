A interprofesional láctea e Irta se alían para a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico do sector

A Interprofesional Láctea (Inlac) e o Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (Irta) reuníronse para analizar a súa capacidade conxunta de colaboración e impulsar a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico do sector lácteo, segundo informaron nun comunicado.

En concreto, o encontro tivo lugar no Irta de Monells (Xirona) e no que confirmaron a súa aposta común pola modernización, a competitividade e a sustentabilidade do sector lácteo.

Ademais de sentar as bases para pór en marcha de maneira conxunta futuros proxectos, os membros da interprofesional láctea puideron coñecer de primeira man algunhas das liñas de investigación nas que está a traballar o Irta.

A Interprofesional Láctea lembrou que ten entre os seus fins promover programas de investigación e desenvolvemento que impulsen a innovación e a mellora da calidade no sector lácteo, así como a creación de produtos con maior valor engadido adaptados ás demandas do mercado.