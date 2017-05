Unhas 300 persoas concéntranse na Coruña en apoio á familia do menor supostamente asasinado polo seu pai

Unhas 300 persoas sumáronse ao minuto de silencio convocado polo Concello da Coruña, na praza de María Pita, en apoio á familia do menor supostamente asasinado polo seu pai e para expresar a súa repulsa por feitos deste tipo.

Minuto de silencio na Coruña polo crime dun menor achado en Oza. | Fonte: Europa Press

As mesmas concentracións tiveron lugar noutros municipios galegos, entre eles o de Oza-Cesuras, onde foi atopado o corpo do menor, de 11 anos, e cuxa desaparición denunciou a nai o domingo ao non entregalo o pai ao terminar o réxime de visitas.

No caso da cidade herculina, xunto a persoas anóminas, estiveron presentes no minuto de silencio concelleiros de todos os grupos políticos con representación na Corporación municipal e praceiras do mercado de San Agustín, onde a avoa do neno é conserxe.

Tamén o fixeron outros conserxes, que formaron un círculo agarrados das mans ao termo do minuto de silencio e que acudiron en solidariedade coa familia e en particular coa nai do menor, que exerce este traballo no CEIP San Francisco Javier. Neste centro, tamén se gardou un minuto de silencio.

No caso de Oza-Cesuras, empregados municipais, membros da Corporación municipal e menores dos últimos cursos do CEIP Oza dos Ríos acudiron a unha concentración celebrada tamén ante as portas do Consistorio.

VIOLENCIA MACHISTA

Ao termo do minuto de silencio, o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, volveu a condenar uns feitos "que parecen de violencia machista", engadiu en liña co manifestado tamén este martes pola concelleira de Igualdade, Rocío Fraga.

De novo, trasladou as condolencias á familia e incidiu na "profunda consternación e rabia" polo sucedido. "Hai que demostrar á familia que estamos ao seu lado", insistiu o alcalde, quen cualificou de "asasinato" os feitos. Con todo, precisou que hai que esperar a que conclúan as investigacións.

Tamén manifestou que hai que ter "confianza na Xustiza", mentres que lembrou que o goberno local puxo a disposición da familia os seus recursos. Ás súas palabras, sumáronse as doutros asistentes, entre eles unha conserxe que quixo trasladar o seu apoio á familia.

"Estamos todos moi apenados", sinalou sobre este colectivo. Tamén dixo que non sabía "nada" sobre os problemas da nai coa súa exparella, tras denuncialo por coaccións e ameazas. "É unha persoa encantadora", dixo tamén sobre ela.

PASE A DISPOSICIÓN XUDICIAL

Mentres, o pai, que residía no barrio de Labañou, aínda que foi detido o luns nun hostal, permanece arrestado en dependencias da Policía Nacional en Lonzas á espera de pasar a disposición xudicial nas próximas horas.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, á zona onde se atopou o corpo do seu fillo, nun monte no lugar da Barra, na parroquia de Rodeiro, en Oza-Cesuras, acudiron este mércores axentes da Policía Nacional.

Con eles, o pai desprazouse este martes ao hostal onde foi detido para reconstruír os feitos tras confesar ser o autor da morte do seu fillo.