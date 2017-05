Pleno.- O Parlamento insta á Xunta a impulsar medidas para axilizar a rexeneración da Ría do Burgo

O Parlamento de Galicia aprobou, por unanimidade dos grupos, unha proposición non de lei que pide instar á Xunta a impulsar unha serie de medidas relativas á rexeneración da Ría do Burgo, como a "axilización da tramitación" do proxecto para que se poidan iniciar as obras de dragado en 2017.

En concreto, a proposta foi defendida polo deputado do Bloque Xosé Luís Rivas 'Mini', quen considerou necesario "instar o Goberno central a que ande, a que cumpra co prometido e a que faga as cousas ben" e pediu que o acordo alcanzado este mércores "non quede en papel mollado".

E é que, segundo indicou, o estado deste enclave é "un exemplo máis do agrario" do Executivo central con Galicia. "O colofón deste despropósito son o PGE para 2017, que só contemplan un millón de euros para este fin, mentres o País Vasco conseguiu 30 millóns para rexenerar a ría do Nervión", indicou.

Todo iso, sinalou, a pesar de que a capacidade produtiva da ría caeu "ata un 19%". "Pola riqueza das súas augas, pola súa capacidade para xerar traballo é necesario botar a andar", incidiu Rivas Cruz, que pedido unha "actuación completa", con "dotación orzamentaria" e "calendario de actuacións" para lograr a rexeneración desta ría.

APOIO DE TODOS OS GRUPOS

A proposta contou co apoio de PSdeG, En Marea e PPdeG, cuxa maioría permitiu que saíse adiante. Así, en primeiro lugar, a parlamentaria socialista Patricia Vilán considerou que o "dragado é imprescindible" neste punto. Ademais, criticou os atrasos nos traballos. "A pesar de que o PP dicía que desde que chegase ao Goberno faría o dragado en dous anos, seguimos esperando", manifestou.

Pola súa banda, o deputado de En Marea Juan Merlo cualificou de "tomadura de pelo" da Xunta e do Goberno a situación da ría do Burgo e censurou que "ambas as institucións permitan que vaia morrendo aos poucos". "Faise indispensable o dragado da ría, é unha necesidade imperante", apuntou. Ademais, tachou de "oportunistas" aos deputados do PP, que "prometen e prometen pero despois non cumpren".

Fronte as criticas da oposición, o parlamentario do PPdeG Gonzálo Trenor avanzou o apoio do seu grupo a esta iniciativa, co obxectivo de que se axilicen as obras. "Coincidimos na importancia de levar a cabo estas obras canto antes" e na necesidade de realizar "un esforzo investidor en infraestruturas de saneamento".

Ademais, tras deixar claro que o "saneamento é unha prioridade" para o Goberno galego, defendeu que o traballo para conseguir o saneamento integral da ría debe ser "conxunto". Así, defendeu que cada administración debe "exercer a súa responsabilidade". "A Xunta, o Goberno pero tamén os concellos deben exercer as súas responsabilidades", sinalou.