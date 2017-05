O Grupo Parlamentario Popular opúxose á petición do tres grupos da oposición, BNG, PSdeG e En Marea, de trasladar ao Congreso dos Deputados e ao Goberno estatal o rexeitamento da Cámara galega aos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) polo "recorte" en investimento que contemplan para Galicia.

Na sesión plenaria deste mércores, o deputado do Bloque Luís Bará denunciou que, con estas contas, "a lista de agravios" do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, con Galicia "crece, unha vez máis". Todo iso, engadiu, sen que o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sitúese "en contra", cunha actitude de "total submisión".

"O PGE para 2017 continúan os agravios cun recortazo en Fomento de 440 millóns co silencio cómplice de Feijóo, que antepón interéselos partidistas aos de Galicia", manifestou o parlamentario nacionalista, que censurou que mentres os galegos perden "fondos" crece o orzamento destinado para Defensa ou a Casa Real.

A iniciativa contou co apoio tanto do PSdeG como de En Marea. Así, en primeiro lugar, o socialista Abel Losada censurou o "modelo económico e social" que defende o Partido Popular cunhas contas coas que "non se sabe o que queren facer".

Pola súa banda, Manolo Lago (En Marea) lamentou que as contas elaboradas polo Executivo estatal "continúen na senda de recortes e austeridade". "Mentres a economía crece ao 5% os orzamentos redúcense ao 4%", criticou.

POSTURA DO PP

Na sesión plenaria, o portavoz dos populares galegos, Pedro Puy xustificou o rexeitamento do PPdeG a esta iniciativa ao considerar que responde "á frustración" do Bloque por "non poder presentar unha emenda á totalidade" no Congreso dos Deputados, onde carece de representación.

Por iso, criticou que esta proposta se sosteña en alicerces "victimistas" e, fronte a iso, defendeu que o PGE "non son un instrumento de poxa" senón "unha ferramenta de cohesión territorial".

Ademais, sinalou que contemplan, "a curto prazo", "925 millóns para investimentos territoriais" para Galicia, cifra que sitúa á galega como a quinta comunidade das 17 e a segunda en investimento per cápita.