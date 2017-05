Pleno.- A Cámara pide a Hacienda que a tributación das axudas para incorporar mozos ao rural repártase en 5 anos

O Parlamento de Galicia instou á Xunta a dirixirse ao Ministerio de Hacienda para que o período mínimo de imputación das subvencións por incorporación de agricultores mozos, no caso de que tribute no IRPF deste, sexa de cinco anos para contar desde o período de incorporación.

Ademais, todos os grupos da Cámara, por unanimidade e a proposta dos populares galegos, acordaron que o Executivo autonómico pida ao departamento que dirixe Cristóbal Montoro que cando a incorporación do mozo fágase mediante a súa participación en entidades, o criterio sexa que a subvención percibida impútese na imposición da entidade participada e non no IRPF do novo.

A proposición non de lei foi defendida polo parlamentario popular José González Vázquez, quen sinalou que esta medida trata de "mellorar as condicións de vida" das persoas do rural.

Ademais, tras considerar necesario "convencer aos agricultores e gandeiros de que son empresas" e de que, como tales, "teñen que ser conscientes de cumprir coas súas obrigacións fiscais", apostou por tentar mellorar "as opcións de cumprimento desas obrigacións".

Nesta liña, destacou que desde 2012 "a Xunta apoiou a incorporación de caso 1.800 mozos á actividade agraria". Con todo, recoñeceu que o Goberno galego "non está de acordo" con como se tributan estes apoios.

RESPALDO DA OPOSICIÓN

A iniciativa dos populares galegos contou co respaldo do tres grupos da oposición que, con todo, mostráronse críticos coa forma de facer políticas para o rural da Xunta.

Así, en primeiro lugar, o nacionalista Xosé Luís Rivas 'Mini' explicou que o seu grupo apoia esta iniciativa "porque é unha demanda" que teñen os mozos desde hai tempo.

"Imos apoiar esta proposición sen que sirva de precedente e collan o vicio", advertiu Rivas, que lamentou que os populares "pretendan que as explotacións sexan macroempresas" cando, na súa opinión, a "realidade" do agro galego é "moi diferente". Ademais, mostrouse partidario de que a Xunta negocie a exención de tributos para este tipo de axudas.

Pola súa banda, o deputado do PSdeG José Antonio Díaz Quiroga mostrouse satisfeito ante a iniciativa presentada polos populares galegos que, na súa opinión, "demostra que as medidas que pide a oposición non son unha visión demagóxica da realidade, senón a constatación das reclamacións da rúa". "Era unha contradición que había que liquidar e que nós repetiamos", incidiu.

Pola súa banda, a parlamentaria de En Marea Paula Quinteiro tamén cualificou de "positiva" a medida proposta polos populares galegos. Con todo, mostrouse crítica coas políticas do PPdeG para o rural. "Necesitan un mínimo de autocrítica e que cambien por completo o sentido destas políticas contrarias á filosofía da incorporación dos mozos", indicou.