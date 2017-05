Un acusado de tentar matar á súa parella en Boqueixón declárase culpable pero alega enfermidade mental

Un mozo acusado de tentar matar á súa parella, primeiro asfixiándoa e logo cravándolle unhas tesoiras, en Boqueixón (A Coruña) declarouse culpable dos feitos, aínda que alegou non ser consciente do que facía por problemas mentais.

A Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores a primeira sesión do xuízo contra un home para quen a Fiscalía solicita 15 anos de internamento nun centro psiquiátrico, xa que entende que no momento dos feitos presentaba un brote psicótico.

Ante o tribunal, o acusado declarouse culpable do sucedido a noite do 20 de xuño de 2015 na vivenda propiedade dos pais da vítima en Boqueixón. Alí, segundo recolle o escrito do Ministerio Público, o acusado, "con clara intención de acabar coa vida da súa noiva", trato primeiro de asfixiala e despois crávolle "en varias ocasións" unhas tesoiras.

"Eu non estaba ben psicoloxicamente", afirmou o procesado, que, aínda que asegura "non lembrar ben" o ocorrido ese día, considérase culpable dos feitos porque nese momento só estaban eles dous na casa. "Quen ía ser se non?", respondeu o acusado a preguntas do maxistrado.

O home, que alegou "ter flashes" do sucedido, asegurou que o único que lembra é "baixar á cociña e ver sangue no chan", a continuación axudou á vítima a levantarse e quitoulle "as tesoiras". "Estaba moi nervioso", engade.

A VÍTIMA

Pola súa banda, a vítima, ademais de relatar os feitos, comentou como era ao carácter do procesado, que sufriu un cambio moi notable uns días antes dos feitos.

"Dicíalle calquera cousa e alterábase por todo", apunta a muller, que asegura que el era moi celoso e vixiábaa. "Non me chegou a pegar, pero insultábame", engadiu.

A Fiscalía solicita para o procesado 15 anos de internamento nun centro psiquiátrico, mentres que a acusación particular eleva a súa pena ata os 20 anos de prisión por un delito de asasinato en grao de tentativa.