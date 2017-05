Pleno.- O PPdeG rexeita que a Xunta inicie os trámites para que a arte rupestre sexa patrimonio da humanidade

O PPdeG votou en contra este mércores no Pleno do Parlamento dunha iniciativa de En Marea --apoiada polo resto da oposición-- na que se demandaba que a Xunta inicie os trámites para conseguir que a arte rupestre galego sexa declarado patrimonio da humanidade.

Na súa toma da palabra, Luca Chao (En Marea) denunciou o "abandono" da arte rupestre en Galicia por parte da Xunta, con petróglifos e dólmenes "desprotexidos e sen salvagarda algunha" ante traballos agrícolas e incendios forestais.

Así, explica que esta iniciativa nace dunha reclamación da asociación SOS Arte Rupestre, dado que Galicia conta cun dos conxuntos de petróglifos ao aire libre máis importantes de Europa, pero están en risco "non só de deterioración, senón de desaparición".

Respecto diso, Chao denunciou un recorte de "case o 99%" na conservación de patrimonio, xa que nos últimos presupostos da Xunta só dedícanse uns 100.000 euros para "conservar todos os xacementos do país", fronte aos 1.150.000 euros que había para esta partida cando os populares chegaron ao Executivo autonómico.

Unha cuestión que contrapuxo con que se dedican "case 11.000 euros" ao día só en luz e limpeza da Cidade da Cultura, onde "se seguen enterrando un de cada tres euros" de Cultura. De tal forma, o gastado no Gaiás en "só nove días" é o equivalente ao dedicado a protexer xacementos todo o ano. "Un auténtico escándalo", espetou.

ACHEGAS DE PSDEG E BNG

Á iniciativa de En Marea presentaron senllas emendas o BNG e o PSdeG, que foron incorporadas á proposición orixinal, coa negativa dos populares. No caso do Bloque pedíase á Xunta inventariar pezas de arte rupestre e elaborar un plan de conservación con "orzamento suficiente".

Sobre este extremo, Olalla Rodil (BNG) criticou que non hai un catálogo oficial das pezas rupestres existentes en Galicia, polo que esixe á Administración galega que "asuma a responsabilidade".

A modo de exemplo, Rodil censura que "houbo que esperar oito anos" a que se iniciase o trámite de declaración de BIC de Cova Eirós, despois de que "Adega presentase unha demanda xudicial".

Pola súa banda, o PSdeG presentou unha emenda para que se inclúa un horizonte temporal para iniciar os trámites da declaración de Patrimonio da Humanidade, debido a "a desconfianza" ante os traballos da Consellería, e Concepción Burgo puxo o exemplo da Ribeira Sacra, tras "dous anos e todo por facer".

A continuación, Burgo subliñou que os petróglifos son un elemento patrimonial que "necesita dunha protección moi especial", e aínda que sexan "difícil de conservar" ao estar ao aire libre, "máis difícil son de conservar se non se fai nada".

Por iso, a socialista afirma que Galicia necesita unha política transversal que "debería estar a liderar a Xunta", pois "a política forestal non ten en conta a arte rupestre", e apunta que "non debería permitirse a repoboación forestal á beira de petróglifos".

O PP "NON SE PECHA" AO SEU IMPULSO NO FUTURO

Enfronte, María Antón defendeu a negativa dos populares a esta iniciativa, pois "nestes momentos non se dan as condicións" para impulsar esta petición. Censura que a proposición de En Marea busca "comezar a casa polo tellado" e deslizou unha acusación de "plaxio" no escrito.

Nesta liña, a popular asegura que "non é certo" que estea en perigo na súa conxunta a arte rupestre galego, aínda que recoñece que existen casos nos que está "ameazado por diversas causas" como poidan ser incendios ou plantacións forestais.

Ademais, nega que non exista un inventario de petróglifos, pois hai "máis de 2.600 fichas" de pezas, "que seguen crecendo día a día". Tamén sostén que a arte rupestre conta "co máximo grao de protección", "genéricamente declarado BIC", e "non é certo" que vaia a ter máis protección por ser declarado patrimonio da humanidade.

Con todo, María Antón asegura que o PP "non se pecha" a iniciar os trámites nun futuro para a petición de declaración de patrimonio da humanidade, pero antes cre necesario establecer unha estratexia "realista" e non descarta unha candidatura conxunta con Asturias e o Norte de Portugal.

Na súa quenda de peche Luca Chao tachou de "esperpento" a intervención de María Antón, e lamenta a "papeleta" dos populares de votar "en contra de cousas que saben que teñen que votar que si", "como fixeron co Parque do Pasatempo". Por iso, espera que rectifiquen en próximos días.

LUCA CHAO QUEDA FÓRA NA VOTACIÓN

Na votación da iniciativa, Luca Chao (En Marea) quedouse fóra do hemiciclo ao estar as portas pechadas. O presidente da Cámara galega, Miguel Santalices, explicou que a norma é que non se permite a apertura de portas durante a votación, polo que Paula Quinteiro deu lectura do texto transaccionado con PSdeG e BNG, finalmente denegado polos populares.