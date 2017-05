A Xunta convida a agricultores a sumarse a 'Operación Reciclaxe' para incrementar a recollida de envases fitosanitarios

A Consellería de Medio Ambiente promoverá entre os agricultores galegos a súa participación na campaña 'Operación Reciclaxe', posta en marcha por Sigfito -entidade responsable da recollida e xestión dos residuos de envases comerciais e industriais-, co obxectivo de incrementar as cifras de recollida de envases de produtos fitosanitarios.

A Directora Xeral De Calidade Ambiental E Cambio Climático, Cruz Ferreira Costa | Fonte: Europa Press

Tal e como lembrou a Xunta, os fitosanitarios son os envases procedentes da aplicación de insecticidas, fungicidas, herbicidas ou bactericidas que se empregan para combater ou previr a actuación prexudicial de certas formas de vida animal ou vexetal prexudiciais para a saúde pública e tamén para a agricultura.

A directora xeral de Calidade Ambiental, Cruz Herrera Costa, avanzou a posta en marcha desta campaña en Galicia na reunión da Comisión de Seguimento do Sistema Integrado de Xestión deste tipo de residuos, así como doutros produtos que están adheridos a este sistema e que se xeran no ámbito agrícola, co fin de mitigar os efectos da contaminación que xeran.

Outra das medidas que se porá en marcha para potenciar a participación é a activación dunha aplicación na que se detallarán os quilos de material reciclado, coa que ademais se fomentará a transparencia e eliminarase o uso de albarán en papel.

RECOLLIDA DE RESIDUOS

Na reunión tamén se informou dos datos de recollida na Comunidade galega ao longo de 2016, período no que se reciclaron máis de 44.000 quilos de residuos de envases de produtos fitosanitarios.

Na repartición por provincias destacan as recollidas na Coruña e Pontevedra, con 17.115 quilos e 15.926 quilos respectivamente, seguidas da de Lugo, con 6.175 quilos. Pecha a lista a provincia de Ourense, con 5.423 quilos.

A cifra rexistrada en 2016 (44.639) representa un incremento de case 5 puntos, respecto do ano anterior (42.529) e mantén a tendencia experimentada desde o ano 2012, exercicio no que se recolleron (40.030).