A primeira xornada de restricións nos pasos fronteirizos da provincia de Pontevedra cara a Portugal provocou retencións "moderadas" e "puntuais" aínda que sen incidentes, segundo explicaron a Europa Press fontes do Centro de Cooperación Policial e Aduaneira de Tui.

Ante a visita do Papa Francisco á localidade portuguesa de Fátima, o Goberno portugués restableceu os controis documentais nos pasos fronteirizos e algunhas restricións. Iso, sumado ao feito de que este mércores é día de mercadillo no municipio fronteirizo de Valença do Minho, ocasionou retencións que, nalgúns momentos, sobre todo pola presenza de tráfico pesado, chegaron a ser de algo máis dun quilómetro.

No entanto, e a pesar de que a GNR portuguesa estivo parando a turismos e camións para solicitar DNI, pasaporte ou documentos de traballo que xustificasen os traslados a Portugal, non se rexistraron incidentes, segundo fontes policiais.

Como medida de seguridade, estableceuse o paso de vehículos desde Tui pola autovía A-55, así como o paso de peóns, ciclomotores e bicicletas pola chamada 'ponte antiga' do municipio tudense.

Por outra banda, permanecen abertos as pontes internacionais de Goián-Tomiño, Salvaterra e Arbo, aínda que hai restricións no acceso a Portugal, permitido a veciños da zona e traballadores. O resto de viaxeiros, incluído o tráfico pesado, é desviado cara ao paso de Tui.