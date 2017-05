O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que Galicia está "absolutamente" convencida de que a formación profesional (FP) é "a xoia" do sistema educativo, ante o que comprometeu "redobrar a aposta" do Goberno galego, en concreto, pola modalidade dual, que se desenvolve en réxime de alternancia entre o centro educativo e a empresa.

Na inauguración do II congreso 'FP Innova Galicia', e tras visitar, xunto ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, expositores de 40 proxectos innovadores nos que participaron 23 centros educativos e 30 empresas, Feijóo subliñou que "investir en FP é investir en emprego", e viu un "sinónimo" entre FP e traballo.

Así, despois de que interviñese a directora xeral de FP do Ministerio de Educación, Rosalía Serrano, o titular do Executivo autonómico apelou a que, dentro do pacto educativo no que traballan os partidos en Madrid, este tipo de formación debe ocupar un lugar "estrela".

Núñez Feijóo asegurou que hai "evidencias" de que a formación profesional é "a xoia do sistema educativo de calquera país avanzado", posto que implica maior inserción, por tanto menos paro e "máis futuro".

Neste contexto, avogou por que a FP dea "resposta ás novas demandas do mercado de traballo", e incidiu en que, ao seu xuízo, esta formación ten "potencial para ser un motor potentísimo" do emprego.

Ademais, mencionou que a Xunta ten que presentar a estratexia de FP "para os próximos 10 anos", e esperou a que a comunidade pase "moi pronto" a ter 26 centros, desde os 20 actuais.

Convencido de que Galicia está "a innovar", con 800 alumnos na FP dual, Feijóo valorou o cambio de imaxe desta formación, xa que "non fai moito" estaba situada no debate como de "segunda categoría".

DIRECTORA XERAL DO MINISTERIO

Pola súa banda, Rosalía Serrano celebrou actividades como este congreso pola súa valía "para pór en valor a importancia da FP estes días".

A FP dual, segundo agregou, é un dos "retos" do Goberno, nun país no que o número de alumnos da FP dual case se duplicou este ano, ata uns 30.000, dun total de ao redor de 770.000 estudantes en todas as modalidades.

250 ALUMNOS

A feira 'FP Innova Galicia' reunirá, ao longo de tres días e no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, a un total de 250 alumnos, que darán a coñecer, a través de actividades demostrativas, os 32 proxectos que desenvolveron na aula, así como o oito miniempresas creadas ao amparo do programa 'Eduemprende'.

Así mesmo, tamén se prevé a visita doutros 7.000 alumnos de centros de toda Galicia, principalmente de ESO e de FP Básica.

O evento contará con dúas partes diferenciadas. Por unha banda, a área expositiva dos proxectos de innovación e, por outro, a parte dedicada a congreso, á que asistirán ao redor de 300 docentes.

As diferentes charlas e mesas redondas programadas contarán coa participación de empresas como Navantia, Gas Natural Fenosa, Paradores e Estrella Galicia, entre outras.

PARTICIPACIÓN DE CATRO COMUNIDADES

Ademais da directora xeral de Formación Profesional do ministerio, prevese a presenza de varios responsables institucionais de comunidades autónomas --Castela e León, País Vasco, Murcia e Comunidade Valenciana--, que tratarán a relevancia dos CIFP en España.

Nas mesas redondas tamén se contará coa participación da directora de programas da axencia Brainport Development, N.V. dos Países Baixos, Yvonne van Hest; así como do delegado rexional do Instituto de Emprego e Formação Profissional da Região Norte de Portugal, António Leche.

Organizaranse un total de 19 talleres de innovación vinculados cos proxectos expositivos entre a tarde do mércores e a do xoves. O programa completo pode consultarse na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7105.