"De tanto prohibir váiselles a pór bigote como a Franco a todos!". Así de contundente foi o portavoz de En Marea, Luís Villares, na sesión de control deste mércores, na que acusou aos populares de "franquismo lingüístico" e aludiu á "prohibición" de ensinar materias como Matemáticas neste idioma.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno. | Fonte: Europa Press

En fronte, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentou que o portavoz de En Marea "falte ao respecto" da Cámara e defendeu o labor do seu Goberno.

Nun tenso debate, Villares censurou a política lingüística da Xunta e alertou de que "a un 20 por cento" dos mozos da comunidade "cústalles expresarse en galego". Esta situación relacionouna co impulso do decreto do plurilingüismo, que "prohibe ensinar" en galego materias da área científica e traslada aos mozos, ao seu xuízo, a mensaxe de que o idioma "non é útil".

"Quere asegurar a transmisión do galego? Pois levante a prohibición de ensinar Matemáticas en galego. Acabe co franquismo lingüístico ao que ten sometido ao noso país", reivindicou Villares, a quen Feijóo comparou coas persoas que lle preguntan "por que está prohibido impartir en castelán as ciencias sociais".

"É o mesmo, pero ao revés. Como vostede non é cordial non entende o galeguismo cordial que practicamos. A maior parte dos galegos saben falar e entenden o galego, pero di outra cousa e empéñase en chamar franquista a calquera. Se lle dá igual", lamentou o mandatario autonómico, a quen Villares acusara previamente de "desprezar" á oposición.

MEDIDAS PARA MOZAS E TECIDO ECONÓMICO

Devandito isto, Feijóo defendeu as actuacións da Xunta para promocionar o galego e aludiu a dúas áreas que preocupan ao Executivo autonómico: o tecido económico e os mozos. Así, destacou o plan de dinamización da lingua na mocidade para promover o uso do galego no ámbito familiar, na tecnoloxía, no lecer e nas actividades extraescolares.

Tamén lembrou a posta en funcionamento o pasado ano do primeiro plan de dinamización da lingua galega no tecido económico, un plan feito en colaboración coa Real Academia Galega (RAG), co Consello da Cultura Galega e cos axentes implicados no sector económico.

O seu principal obxectivo é aumentar a presenza do galego na economía e xeneralizar a convicción de que o galego é útil tamén no ámbito empresarial.

"E este xoves aprobaremos o convenio correspondente a este ano co Instituto da Lingua Galega", avanzou, un día antes da reunión do Consello da Xunta. Ao tempo, sinalou que as preguntas de En Marea lémbranlle "aos anuncios do Corte Inglés". "Preguntan polo paro cando vén o 1 de maio e polo galego antes do 17 (Día das Letras Galegas)", ironizou.

"PARA GUERRAS ABSURDAS, GUERREE COS SEUS COMPAÑEIROS"

O presidente asegurou que a Xunta seguirá traballando "comprometida co bilingüismo cordial e en colaboración coa RAG, co Consello da Cultura Galega e co Instituto da Lingua Galega", sempre "comprometida" coa Lei de Normalización Lingüística e coa aposta por "excluír" o galego da batalla "partidista".

Tamén botou en cara que Villares "non acepte" un decreto da lingua no ensino "avalado" polos tribunais. "Se lle chama franquista ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ou ao Supremo, é o seu problema", engadiu o presidente galego, mentres que Villares afeáballe desde o seu escano que preceptos da norma foron "anulados".

De feito, o portavoz de En Marea protestou varias veces desde o seu escano durante a intervención de Feijóo, sendo chamado á orde nunha ocasión polo xefe do Lexislativo, Miguel Santalices. Así mesmo, chegou a afirmar que "é máis difícil atopar unha gardaría urbana que eduque en galego que un dirixente do PP de Madrid non imputado".

Pola súa banda, Feijóo aproveitou as súas quendas de réplica para facer fincapé nos enfrontamentos internos de En Marea e aconsellou a Villares que, "se quere guerras absurdas, guerree cos seus compañeiros, que parecen máis dispostos a iso" que el.

De feito, concluíu que o portavoz do partido rupturista non ten "un problema co galego", senón con que "non o admiten como líder" da súa formación xa que "falta constantemente á verdade".