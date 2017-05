As familias dos dous asasinados no crime do Cash Record piden que se amplíe a investigación un ano máis

O avogado das familias dos dous asasinados hai máis de 23 anos no coñecido como dobre crime do Cash Record (no polígono industrial lucense do Ceao), Gerardo Pardo de Vera, pediu que se amplíe a investigación un ano máis.

O próximo 6 de xuño esgótase a instrución, un ano e medio despois da prórroga que se ditou ao declararse a causa complexa e que evitou que o caso prescribise.

Precisamente, o xulgado de primeira instancia número uno de Lugo decretou a ampliación logo dunhas pistas que sinalarían como autor a un hostaleiro da zona vella de Lugo que agora vive en Burgos.

Agora, Pardo de Vera desvelou que hai pendentes varias dilixencias, "non a declaración do investigado (o hostaleiro) pero si a declaración en calidade de testemuñas de persoas que no seu día pertencían á contorna un tanto turbia do imputado". Estaba, proseguiu, "relacionado cunha operación de tráfico de drogas, da que parte a pista fundamental da instrución e que apunta ao único investigado".

Os cadáveres de Elena López, de 32 anos e caixeira da distribuidora, e de Esteban Carballedo, 26 anos e reponedor do Cash Record, apareceron cosidos a balazos. Nun principio, o móbil atribuíuse a un roubo, sobre cinco millóns das antigas pesetas.