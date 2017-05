O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asegurou que hai unha "redución de persoas que se atopan en risco de pobreza" e de "exclusión social" en Galicia, e remarca que "as solicitudes de Risga (renda de inclusión social) están a descender levemente despois de anos de aumento moi considerable".

Así o expuxo en resposta a unha interpelación de En Marea no pleno do Parlamento galego, onde Paula Vázquez Verao denunciou que esta situación se agrava no caso da pobreza infantil, cun aumento de 7,3 puntos ata supor o 27,6%. No caso de mozos entre 16 e 29 anos alcanza o 37,8%, apunta.

Fronte á denuncia de En Marea de que hai 100.000 nenos en risco de pobreza en Galicia, Rey Varela esgrimiu que a taxa Arope -que avalía esta cuestión- entre o cero e os 16 anos en Galicia "é seis puntos menos que no conxunto de España" e "tamén mostra uns datos máis positivos" na súa evolución que o resto de autonomías.

Tamén se referiu a os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), nos que se apunta que o 19% dos galegos están en risco de pobreza, pois hai "unha baixada" e é "tres puntos menos que o conxunto de España".

Ante as críticas de Vázquez Verao de que o decreto de modificación da Risga para a posta en marcha de novos tramos de inserción e transición ao emprego leva "tres anos" de atraso, Rey Varela reiterou o xa afirmado en sede parlamentaria de que está previsto que este ano estea listo.

Por todo iso, o conselleiro valorou diversas medidas de Política Social para combater a exclusión social desde diferentes ámbitos, que "están a dar efectos positivos".