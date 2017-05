Investigado un mozo fuxido dun control por non ter carné, ir sen cinto e non pagar nunha gasolineira en Vilalba

A Garda Civil investiga a un mozo portugués que se deu á fuga dun control en Vilalba (Lugo) tras deixar sen pagar o combustible nunha gasolineira, ir sen cinto e conducir unha furgoneta sen ter permiso para iso.

Segundo informou o Instituto Armado, a Garda Civil imputou na estrada N-634 ao seu paso por Vilalba a un cidadán portugués de 20 anos como presunto autor dun delito de condución temeraria manifesta e "pór en grave perigo a vida das persoas", así como a comisión de varias infraccións administrativas.

Axentes da Garda Civil tiveron coñecemento de que unha furgoneta con placas de matrícula francesa abandonou unha gasolineira situada na N-634, en Vilalba, sen abonar unha factura de 27 euros en reposición de gasolina.

Pasados uns minutos identificouse as inmediacións ao condutor da furgoneta, o cal circulaba sen cinto de seguridade. Así, solicitóuselle o permiso de conducir e mostrou aos axentes un carné de nacionalidade francesa no que só lle figuraba a autorización administrativa para ciclomotores.

Ao verificar os axentes que non ten permiso para conducir a furgoneta, o condutor acendeu o vehículo e deuse á fuga. "Circula polo carril a gran velocidade invadindo a liña lonxitudinal continua da estrada, forzando aos vehículos que circulaban en dirección oposta a frear bruscamente para non chocar", relatan as mesmas fontes.

DIRECCIÓN CONTRARIA

Este vehículo incorporouse a un acceso da estrada LU-861 por dirección contraria e provocou que os vehículos que circulaban correctamente realizasen manobras evasivas co fin de non provocar unha colisión.

O condutor na súa fuxida incorporouse á rotonda do polígono industrial de Setepotes en Vilalba e obrigou a apartarse a varios vehículos para evitalo. A continuación circulou pola beiravía, onde unha parella de peregrinos tivéronse que tirar á cuneta para evitar ser alcanzados.

Finalmente, o vehículo e o seu ocupante foron interceptados no lugar de Rioaveso, no municipio de Vilalba.