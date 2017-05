Detido en Taboada (Lugo) un sexagenario luso cunha orde europea de arresto ditada en Portugal

A Garda Civil de Lugo detivo no municipio de Taboada a un cidadán luso de 62 anos de idade sobre o que pesaba unha orde europea de arresto e entrega ditada polas autoridades de Portugal.

Segundo informou o Instituto Armado, o pasado luns foi detido D.F.C, de 62 anos de idade, quen residía nunha pequena parroquia de Taboada, no sur da provincia de Lugo.

O pasado mes de abril a Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil de Lugo tivo coñecemento da emisión desta Orde Europea de Detención e Entrega, que se ditou, segundo indican as mesmas fontes, "con motivo dunha sentenza condenatoria do ano 2006 por delitos contra o patrimonio ocorridos en Portugal".

Por iso, ante as sospeitas de que esta persoa puidese esconderse na provincia de Lugo, axentes iniciaron as xestións de investigación para a súa localización, tras o que foi detido na mañá do pasado luns e trasladado á Comandancia da Garda Civil en Lugo.

Durante o martes, segundo concreta a Benemérita, procedeuse ao traslado do detido á capital española, onde foi posto este mércores a disposición do Xulgado de Instrución número 2 da Audiencia Nacional.