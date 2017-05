A rotonda de acceso ao polígono de Sequeiros na PO-531 en Barro (Pontevedra) estará finalizada no verán

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, acompañada do alcalde de Barro (Pontevedra), Xosé Manuel Fernández Abraldes, e membros da Plataforma da PO-531 supervisaron este mércores os traballos de construción da rotonda de acceso ao polígono de Sequeiros, que estará finalizada no verán.

A conselleira Ethel Vázquez visita obras na PO-308 en Barro. | Fonte: Europa Press

Así, Ethel Vázquez destacou que se trata dunha actuación demandada polos veciños e importante para este municipio, xa que aumenta a seguridade nesta zona industrial na estrada que comunica Pontevedra e Vilagarcía, que rexistra un tráfico duns 18.000 vehículos ao día no inverno, cifra que aumenta no verán.

O proxecto tamén contempla a rehabilitación do firme nos accesos ao polígono e ao núcleo de Sequeiros, a construción de beirarrúas e paradas de autobús e dous ramais para conectar o polígono e San Amaro, así como a reposición e mellora da iluminación e da sinalización.

Nesta actuación, o Goberno galego inviste medio millón de euros, incluídas as expropiacións. A conselleira indicou que a Xunta tamén construirá unha rotonda na Devesa, na saída cara a Curro, para o que se traballa no proxecto, que se prevé estea redactado e supervisado no verán.

Os portavoces da Plataforma da PO-531, Manuel Corredoira e Sabino Cancela, celebraron a construción desta rotonda, pero insistiron en que este viario precisa dun proxecto de reforma integral para dotalo de seguridade, especialmente para os peóns unha demanda que cualificaron como "histórica".

Pola súa banda, o alcalde da localidade engadiu que o Concello de Barro vai actuar nalgúns viarios para mellorar a entrada no polígono para que actuación quede ben finalizada.

A conselleira adiantoulles que no verán comezarán os traballos de reforzo de firme nesta mesma estrada, cun investimento de 630.000 euros.

Así mesmo, engadiu que para protexer e incrementar a seguridade dos peóns e ciclistas, está prevista a construción de tres senllas na PO-531, cun orzamento duns 850.000 euros, unha destas entre Bretoña e o polígono de Sequeiros.