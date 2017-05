O edil Enrique Rozas será vicepresidente e Mari Teijeiro, secretaria xeral do PP local de Lugo con Ramón Carballo

Os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Lugo Enrique Rozas e Mari Teijeiro serán as propostas do único candidato a presidir a Xunta Directiva Local da formación, Ramón Carballo, para ocupar a vicepresidencia e a secretaría xeral, respectivamente.

A candidatura do subdelegado do Goberno na provincia de Lugo, Ramón Carballo, deberá ser aprobada pola militancia no congreso local que se celebrará o próximo 26 de maio. Os nomes do resto de integrantes da lista faranse públicos nese encontro que se celebrará no Pazo de Feiras e Congresos.

Carballo destacou de Rozas e Teijeiro que son dous militantes "con ampla dedicación e traxectoria" no Partido Popular. Ademais, valorou o seu coñecemento da política e a vida do Concello de Lugo. "Ambos teñen unha gran entrega a Lugo e ao Partido e fainos merecedores deste recoñecemento", insistiu.

Teijeiro tamén é deputada provincial e membro da dirección do PP galego e Rozas asumiu a secretaría de Acción Social na dirección provincial do partido.

"O obxectivo é consolidar un proxecto que perdure no tempo, teño que dicir que é unha satisfacción poder comprobar que en Lugo o PP ten a folla de ruta clara, fronte á notable debilidade que ofrecen o actuais goberno local e provincial", explicou Carballo.

O candidato empezará este venres a campaña interna cun acto ás 21,30 horas no Hotel Torre de Núñez. O luns 15 reunirase con militantes no local social das Gándaras e o martes, en Paradai.