O sindicato UXT denunciou este mércores a situación de "overbooking" que vive a sanidade galega e que levou mesmo a "botar" do Hospital Clínico de Santiago a unha muller que esperaba ser sometida a unha operación "coa ameaza de 'se non se marcha, váiselle cobrar o cuarto".

Cadea de profesionais do Sergas diante do CHUS, en Santiago

Segundo o sindicato, esta situación viviuse hai uns días no Clínico compostelán, onde unha muller ingresou para realizar unha operación o mesmo día. Con todo, a operación non se realizou e os responsables dixeron á paciente que debía de abandonar o hospital.

A muller insistiu en que non quería irse ata ser operada, ben ese día ou ao día seguinte. "Ante a negativa, acode á habitación ao día seguinte unha persoa que non se identificou e que lle dixo que se non abandonaba a habitación tería que pagala", explicou en sindicato.

UXT asegurou que "entende" que haxa "situacións de emerxencia" que provoquen "o atraso dunha operación", pero que "o que non ten explicación é que non se poida recolocar esa operación pola tarde ou ao día seguinte", o que evidencia "un erro na programación prevista".

A maiores, UXT "non entende" que unha usuaria da sanidade pública "sexa ameazada para obrigala a abandonar o centro hospitalario" por un "problema de overbooking, como unha compañía aérea".