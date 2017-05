Detido un veciño de Vigo con antecedentes por un roubo cometido hai un ano nun bar de Ourense

Axentes da Policía Nacional de Ourense detiveron a un veciño de Vigo como presunto autor dun delito de roubo con forza no interior dun bar cometido hai un ano no barrio ourensán do Couto, de onde subtraeron uns 200 euros da caixa.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon o 10 de maio de 2016 cando se recibiu de madrugada unha chamada na Sala do 091 na que se manifestaba que dúas persoas roubaban no bar da súa propiedade.

Un dos individuos atopábase fóra en labores de vixilancia e outro no interior. Ante a presenza do alertante, segundo relatan as mesmas fontes policiais, os autores abandonaron precipitadamente o local e deixaron algunhas pertenzas dentro e na porta do bar.

A dotación policial mobilizada recolleu no lugar dos feitos unha gorra, uns calcetíns e un teléfono móbil, á parte de confirmar que a persiana e a caixa rexistradora estaban forzadas.

Cos efectos recolleitos, a UDEV da Comisaría Provincial de Ourense iniciou a investigación e identificado o dono do teléfono, que resultou ser un dos autores do roubo. Ademais, a través da colaboración interpolicial, foi detido en Vigo por funcionarios da Comisaria olívica.

O seu acompañante non puidera ser identificado nin detido, pero co traballo realizado pola Policía Científica no escenario do delito e a análise forense da gorra e as medias utilizadas a modo de luvas polo autor do feito, para non deixar pegadas, logrouse identificade mediante probas de ADN ao segundo acompañante.

Deste xeito, esta segunda persoa foi detida o 10 de maio, "xustamente un ano despois de cometido o roubo", segundo destaca a Policía, polos investigadores da UDEV e impútaselle o roubo.

En concreto, o detido, de 38 anos de idade e natural de Vigo, conta con cinco arrestos anteriores, tres deles por feitos similares. Quedou en liberdade tras pasar a disposición xudicial.

VEHÍCULO SUSTRAIDO EN FENE

Por outra banda, a Policía Nacional detivo na Coruña a dúas persoas, un home e unha muller, por conducir un vehículo que fora subtraído no municipio coruñés de Fene.

Segundo informou a Xefatura Superior de Policía de Galicia, sobre as 18,30 horas do 27 de abril axentes de paisano que patrullaban pola Avenida de Finisterre observaron un vehículo que, segundo relatan as mesmas fontes, "lles infundió sospeitas" ao considerar que podía constar como subtraído.

A Policía explicou que o coche estacionou nunha chaira nas inmediacións das casas de San José e no seu interior viaxaban un home e unha muller. Por iso, os axentes deron a volta co fin de comprobar a titularidade do vehículo e identificar os seus ocupantes.

Tras realizar xestións telefónicas, os policías comprobaron que o coche fora roubado na madrugada do 25 de abril en Fene. Ademais, verificaron que o vehículo tiña a carcasa do sistema de aceso arrancada e os cables manipulados.

Por iso, os axentes procederon á detención dos ocupantes do coche; un home de 35 anos e unha muller de 37, como presuntos autores dun delito de roubo de uso de vehículo a motor.

Posteriormente o coche foi entregado ao seu propietario e os arrestados, ambos os naturais da provincia da Coruña e con antecedentes por roubos e outros delitos, foron postos a disposición xudicial.