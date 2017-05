A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple organiza unha nova edición da súa carreira e camiñada solidarias

A directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, participou este mércores na presentación do III Carreira e Camiñada Solidarias pola Esclerose Múltiple, que organiza a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (Acem) e que terá lugar o domingo 21 de maio.

Durante o acto, Cecilia Vázquez animou á cidadanía galega a participar en actividades solidarias como esta e lembrou que Galicia conta a día de hoxe con máis de 900 entidades de acción voluntaria inscritas no seu rexistro oficial, alcanzando os preto de 40.500 voluntarios.

"Esta carreira é unha nova oportunidade para pór de manifesto as inquietudes, a implicación e as ganas de colaborar do voluntariado galego en iniciativas importantes como é esta carreira en prol das persoas con esclerose múltiple", dixo a directora xeral.

Ao mesmo tempo, eloxiou o traballo que realiza Acem no relativo á organización e promoción de todo tipo de accións destinadas a mellorar a situación das persoas afectadas pola esclerose múltiple e enfermidades similares.