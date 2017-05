CIG e CUT desconvocan os paros en Faurecia Asientos tras chegar a un acordo coa empresa en materia de saúde laboral

Os sindicatos CIG e CUT anunciaron a desconvocatoria dos paros parciais convocados para esta semana en Faurecia-Asientos de Galicia, tras alcanzar un acordo coa empresa en materia de seguridade laboral, segundo confirmaron fontes sindicais.

As centrais habían convocados paros de tres horas en cada quenda (mañá, tarde e noite) para protestar cos déficits en materia de seguridade e saúde laboral, e polo incremento nos ritmos de produción.

Segundo explicou a Europa Press Manuel Barbosa, delegado da CIG, os convocantes chegaron a un acordo coa dirección da fábrica, situada no Parque Tecnolóxico de Valadares, para introducir melloras nas condicións de traballo e nos niveis de produtividade.

Así, explicou que, a partir da próxima semana, restablecerase o reforzo de tres traballadores "que a empresa quitara unilateralmente", e deuse un prazo de 15 días á dirección para que tome medidas e aplique as correccións propostas no estudo psicosocial realizado.

Por outra banda, ampliaranse os horarios do servizo de fisioterapia, de maneira que estea operativo durante todas as quendas e paralizaranse as produtividades e cambios nos ritmos de produción durante 45 días, para analizar medidas de mellora en materia de saúde laboral, entre outros aspectos.

A planta de Faurecia-Asientos de Galicia é provedora de PSA Peugeot Citroën. Nas súas instalacións, entre oficinas e taller, traballan máis de 350 persoas.