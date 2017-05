Pleno.- A Xunta abrirá á participación dos grupos parlamentarios o seu plan de uso do galego entre os mozos

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, destacou que o seu departamento abrirá á participación dos grupos da oposición o plan de fomento do uso da lingua galega entre os mozos, en cuxa elaboración se terán en conta as achegas de entidades que colaboran na súa redacción como a Real Academia Galega (RAG) ou o Consello da Cultura Galega (CCG).

Así o explicou o titular de Educación durante a súa comparecencia no pleno do Parlamento de Galicia en resposta a unha interpelación formulada pola deputada nacionalista Olalla Rodil, quen se interesou polo estado deste plan nun momento no que a cifra de persoas que falan en galego é "a máis baixa da historia".

Na súa réplica, o conselleiro indicou nestes momentos, unha comisión técnica está a elaborar unha versión inicial deste plan, un documento "base" sobre o que traballar. O seguinte paso será a recollida das achegas das entidades que colaboran para, despois, pór en marcha unha comisión participativa coas entidades vinculadas coa mocidade. "Analizaranse as achegas e incorporaranse ao plan", apuntou.

"Posteriormente", explicou, haberá unha "versión consolidada" do texto, "abrirase a porta á participación dos grupos, validarase o plan e redactarase a versión definitiva do plan para a súa aprobación".

Ademais, na súa intervención, o conselleiro aproveitou para destacar que o nivel de competencias en galego é "dos máis altos". Entenden a lingua propia un 98%, saben falar un 97%", destacou.

CRÍTICAS DO BNG

Na sesión plenaria, a deputada do Bloque afeou ao Goberno galego que "a realidade evidencia que cada vez máis mozos só falan en castelán" para o que se valeu de datos publicados polo Instituto Galego de Estatística (IGE). "Só o 12% dos mozos das cidades decláranse monolingües en galego", censurou.

Tras iso, puxo en valor o traballo do persoal deste instituto que, co seu labor, "rompen o mundo de 'yupi' do Partido Popular" e "pon encima da mesa unha realidade que pode gustar menos pero que é a que hai". "A verdade é que se as cousas están tan ben como pintan non entendo porque fan un plan para fomentar o uso do galego entre a mocidade", indicou.

Ante iso, o conselleiro acusou ao Bloque de utilizar o pleno anterior á celebración do Día das Letras Galegas para "lanzar unha mensaxe absolutamente pesimista e catastrofista" co obxectivo de "axitar as bandeiras" para a manifestación do 17 de maio. "Dá a sensación de que o que máis lles interesa a vostedes é axitar as bandeiras e facer causa política da lingua galega", indicou.