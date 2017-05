A Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) reclama ao Sergas a implicación dun "servizo médico permanente" nas illas Cíes e Ons durante "polo menos os meses de xuño a setembro", ambos os incluídos.

Segundo sinalou Asmig nun comunicado, "a enorme afluencia de visitantes a estes illados enclaves naturais fai imprescindible que se estableza unha base permanente durante este catro meses en ambas as illas".

Respecto diso, segundo destaca a asociación, "acoden cada día moitos turistas, pero tamén mantén unha poboación estable que necesita e ten dereito á seguridade que ofrece un servizo médico estable".

"Asmig xa alertou o pasado ano acerca da mínima atención asistencial nas Illas do Parque Nacional, que é cuberta unicamente por persoal de enfermaría e soamente durante as horas de sol, quedando totalmente desasistida pola noite", segundo explica este colectivo de interinos.

Neste sentido, esta asociación lamentou que "se produciron xa situacións de grave risco vital, que obrigaron a mobilizar helicópteros de rescate desde o continente que, afortunadamente, conseguiron trasladar a tempo aos pacientes". "Con todo, cabe a posibilidade de que esa boa serie chegue algún día ao seu fin e prodúzase unha situación límite con resultado fatal", segundo abunda.

Sobre a localización, Asmig matizou que "non sería necesaria a construción de ningún tipo de infraestrutura, polo menos en Cíes", xa que, segundo considera, "poderíase utilizar as instalacións do centro de información de visitantes que existe na actualidade e podería ser acondicionado rapidamente para establecer unha consulta e unhas dependencias de descanso para médico e enfermeiro".

MÍNIMA COBERTURA

"Non executar xa este ano esta mínima cobertura médica non podería ser interpretado doutra forma que como unha nova mostra de indolencia e deixamento tanto do Sergas como da Consellería de Medio Ambiente, abandonando á súa sorte a todos quen se atrevan a visitar un parque nacional que non podería garantir atención médica permanente aos cidadáns, á que teñen dereito en calquera punto do territorio galego, incluso as illas", expuxo a asociación.

Por iso, Asmig advertiu de que adoptará as "medidas oportunas" no caso de que a Xunta "decida optar pola opción máis barata, pero menos seria e rigorosa". "2.200 persoas cada día carecerán dun servizo médico razoable só por motivos económicos", concluíu.