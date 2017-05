Mar destaca o traballo de Galicia e Europa en control pesqueiro e defensa dos intereses ante o Brexit

A directora do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), Covadonga Salgado, destacou este mércores en Vigo o traballo conxunto de Galicia e Europa ante retos como a inspección da actividade pesqueira e o proceso de saída de Reino Unido da Unión Europea.

Intecmar | Fonte: Europa Press

Durante o acto de celebración do Día de Europa da Axencia Europea de Control da Pesca, a directora do Intecmar lembrou que, desde 2009, a Consellería do Mar concentra esforzos na loita contra o furtivismo, reforzando a actividade inspectora a través do Servizo de Gardacostas. Tamén lembrou o reforzo da regulación nesta materia coa tipificación do furtivismo como delito na reforma do Código Penal.

En relación ao Brexit, Covadonga Salgado sinalou que o labor da Xunta será "participar activamente no seguimento de todo o proceso, preparar os argumentos de Galicia e buscar as vías necesarias para facer que a pesca sexa unha cuestión máis que relevante nos comités de traballo que plasmen o posible acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido".

En canto ás institucións europeas situadas no Reino Unido, a directora do Intecmar apuntou que Galicia estará "vixiante" sobre o seu futuro e subliñou a importancia do Laboratorio Comunitario de Referencia para o seguimento dos contaminantes virales e bacteriolóxicos dos moluscos bivalvos, que desenvolve unhas funcións transcendentais" na comercialización destes produtos no mercado interior.