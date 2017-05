O home acusado de agresión sexual a un menor e abusos a outros dous en Ourense negou este mércores as acusacións e dixo que foron voluntariamente con el.

Así o sinalou o seu avogado tras a primeira xornada do xuízo que se celebra a porta pechada na Audiencia Provincial de Ourense e polo que o fiscal reclama 26 anos de prisión.

O procesado contestou ás preguntas da acusación e a defensa tras negar os feitos polos que se lle acusa. A sala tamén recolleu as declaracións das vítimas, testemuñas e axentes da investigación.

Os feitos tiveron lugar entre verán de 2014 e xaneiro de 2015, nos que o presunto agresor entrou en contacto con tres menores a través de Internet e co seu móbil, baixo o pseudónimo de "J." coa intención de "satisfacer os seus desexos libidinosos", segundo expón a Fiscalía no relato dos feitos. Por este tres casos reclama 26 anos de prisión.

14 ANOS POR AGRESIÓN SEXUAL

En concreto, a Fiscalía pide 14 anos de cárcere por un delito de agresión sexual o 16 de xaneiro de 2015 a un menor de idade ao que recolleu nunha furgoneta nas inmediacións da Estación de San Francisco, tras concertar con el unha cita por teléfono baixo a ameaza de que se non lle "ía a foder a vida".

Segundo o escrito de Fiscalía, ambos coñecéronse a través Internet e quedaran, polo menos, en dúas ocasións. No segundo destes encontros mantiveran relacións sexuais, o que o acusado esgrimía como ameaza para dobregar a vontade da súa vítima.

Nesa ocasión o home dirixiuse a unha zona despoblada onde supostamente "obrigou ao menor a realizarlle unha felación" e despois de "baixarlle a roupa necesaria" mantivo relacións sexuais con el "sen o seu consentimento".

O escrito sinala que despois de volver á cidade o acusado "borrou" as súas mensaxes de whatsapp do teléfono do menor. Esa mesma tarde o mozo presentou denuncia na Comisaría da capital.

ABUSO A UN MENOR CON DISCAPACIDADE

Fiscalía tamén solicita unha pena de tres anos por un delito de abuso sexual, no verán de 2014, sobre un menor afectado dunha discapacidade do 68% e co que tamén entrou en contacto a través de Internet e do móbil co nome de "J.".

Na relación dos feitos sinálase que o acusado pediu fotografías de contido sexual ao menor e insistiu en quedar con el "para facer cousas da mesma índole". Ante a súa negativa tentaría intimidalo con ameazas de "facer dano ao seu irmán" ou "ir á súa casa para falar coa súa nai". Con todo, non conseguiría o seu propósito ao decatarse a nai do menor.

REGALOU UN TELÉFONO A UN MENOR PARA QUEDAR

O home tamén se enfronta a unha petición de nove anos por abuso sexual sobre un menor de 13 anos en setembro de 2014. O escrito de Fiscalía sostén que o home usou o mesmo método que nos outros dous casos, e mesmo que "chegou a regalar un móbil" ao menor para contactar con el.

En varias ocasións durante outono de 2014 o acusado supostamente quedara co menor nunha furgoneta da súa propiedade, onde lle realizaría "tocamentos" e "actos de natureza sexual sen concretar", segundo relata Fiscalía.

Este xoves terá lugar a segunda das xornadas do xuízo, na que está prevista a intervención dos peritos que se encargaron de analizar as probas biolóxicas e os restos de ADN, así como dos forenses de Ourense.