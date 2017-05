O delegado do Goberno en Galicia insta a denunciar tras o asasinato dun menor supostamente a mans do seu pai

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, instou tanto ás vítimas como ás persoas da súa contorna a denunciar tras o caso do menor veciño da Coruña asasinado supostamente polo seu pai.

Mentres, ratificou que non existían denuncias contra o detido no últimos catro anos. En canto á causa do falecemento, confirmou que o menor, de 11 anos, morreu "como consecuencia dun forte impacto". "A partir de aí determinarase cal foi a arma", apostilou.

A preguntas dos xornalistas, volveu a manifestar a súa solidariedade coa familia e a condenar "este acto de barbarie", dixo con motivo da súa presenza no acto do 173 aniversario da fundación da Garda Civil no que se gardou un minuto de silencio en solidariedade coa familia.

Sobre a situación do proxenitor, detido o luns pola Policía Nacional, sinalou que "entre hoxe e mañá, problablemente mañá (xoves)" pase a disposición xudicial. Tamén lembrou que, a partir de aí, será o xulgado o que tome "as medidas pertinentes".

DENUNCIAS

Por outra banda, ratificou que non consta que existan denuncias contra o pai do menor no últimos catro anos despois de que en 2013 concluíse a orde de afastamento que tiña do seu exmuller tras ser condenado por un delito de coaccións en 2008. Con posterioridade, da súa exmuller denunciouno por ameazas pero a causa non prosperou por falta de probas.

Preguntado se cre que se deben modificar aspectos do réxime de visitas para protexer aos menores ante casos así, o delegado do Goberno en Galicia dixo que cando hai sucesos deste tipo "algo falla". "Todos fallamos", engadiu.

En concreto, insistiu en que se trata de "un problema da sociedade" e, por iso, instou a denunciar tanto ás vítimas como aos que lle rodean e presencien un feito que poida constituír delito.

Respecto diso, insistiu en que xa hai unha lexislación "que protexe aos menores", pero lembrou que, neste caso, non había "denuncia previa". Mentres, preguntado se cre que pode considerarse violencia de xénero, recalcou que é "un caso aínda aberto" e que, de momento, non pode cualificarse desta maneira.