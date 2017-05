O actor galego Manuel Manquiña destacou este mércores a "madurez" e o "comportamento exquisito" dos alumnos galegos que están a participar este ano no programa 'Edumotiva'. "Nótaselles que saben estar, que saben comportarse", valorou.

Manquiña | Fonte: Europa Press

Nesta iniciativa, como indicou o propio Manquiña, está a participar "moita xente de diversos ámbitos, como escultores, músicos, pintores, cociñeiros, xente que se ofreceu para poder relatar as súas experiencias" a escolares.

E é que este programa, segundo as súas propias palabras, o que pretende é "mobilizar o talento e o coñecemento dos estudantes", así como que "persoas que en moitos casos" están "case na idade do retiro" axúdenlles a "o seu desenvolvemento persoal e social".

"O que se busca é mostrarlles unha parte da realidade coa que eles se van a atopar na vida", abundou o actor vigués en declaracións aos medios na aula hospitalaria do Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Precisamente, aproveitou a súa presenza no centro hospitalario para compartir uns minutos con dous dos menores ingresados.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

Pola súa banda, Pilar Porta, profesora da aula hospitalaria do Arquitecto Marcide, destacou que a súa solicitude foi escollida entre as 400 cursadas desde centros de toda Galicia.

Ademais, explicou que os días previos á visita traballou cos nenos ingresados na investigación do personaxe, "como detectives no hospital", para coñecer o seu perfil e as súas facetas, así como "posibles preguntas para entrevistar o invitado".

A aula está operativa desde hai case 10 anos, desde xuño de 2007, e dispón de capacidade para 30 alumnos con idades comprendidas entre un ano e os 18. De media, ao día pasan por este espazo educativo e lúdico un seis nenos.