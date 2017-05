O espectáculo 'Tropical' de Elefante Elegante ocupa esta semana o Salón Teatro de Santiago

A programación do Centro Dramático Galego (CDG) no Salón Teatro de Santiago continúa durante esta semana coa compañía Elefante Elegante, que representa o seu espectáculo 'Tropical' desde este mércores e ata o domingo 14.

Esta proposta escénica, que formou parte do programa de residencias do CDG e foi adxudicataria dunha subvención á produción escénica da Agadic, preséntase como un espectáculo "sensitivo, universal e evocador", que mergulla o espectador no universo da viaxe e "na súa vasta riqueza de matices e dimensións".

'Tropical' xira ao redor dunha "singradura marítima" na que se cruzan dúas realidades moi distintas, "as dúas na procura da felicidade". A obra discorre nun cruceiro cheo de turistas entretidos por un grupo de variedades, que parte desde o Norte en dirección a Tunes.

No seu traxecto, o cruceiro crúzase unha balsa repleta de refuxiados, que tenta chegar desde o Sur á costa italiana. A ironía está servida, xa que ambos os grupos atópanse na busca da felicidade e no mesmo lugar de partida.

María Torres e Gonçalo Guerreiro asumen a dirección dunha peza na que eles mesmos actúan. Contan, ademais, cun elenco de actores e actrices que completan Marta Alonso Tejada, Ánxela Blanco e Fredi Muíño. Para esta creación, Elefante Elegante contou co asesoramento temático do doutor en antropoloxía Carlos Diz. O vestiario é da premiada deseñadora coruñesa Beatriz Clara.

Despois de 'Tropical', a carteleira deste mes no Salón Teatro presenta 'Os mortos daquel verán', unha coprodución de Talía Teatro co Centro Dramático Galego sobre a novela de Carlos Casares, o autor ao que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas.