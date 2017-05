Investigado un veciño de Tomiño (Pontevedra) tras ser sorprendido cunha muller da que tiña orde de afastamento

A Garda Civil investiga a un veciño de Tomiño (Pontevedra), identificado como A.B.N., por un suposto delito de quebrantamento de condena ao non respectar unha orde xudicial de afastamento da súa parella sentimental, coa que foi sorprendido.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos sucederon a madrugada do pasado martes no transcurso dun control preventivo de seguridade cidadá establecido por efectivos do Posto da Garda Civil de Tomiño.

Nun dos vehículos interceptados no control, a Garda Civil puido comprobar que a propietaria e condutora estaba acompañada dun home sobre o que recaía unha orde xudicial de afastamento por un suposto delito de violencia de xénero.

O pasado mes de abril a condutora do vehículo formulara unha denuncia contra o seu acompañante por un suposto delito de violencia de xénero, con parte médico de lesións, segundo explicou a Benemérita.

Como consecuencia desta denuncia, a autoridade xudicial decretou no seu día unha orde de afastamento de 500 metros da súa persoa, o seu lugar de traballo e calquera outro punto onde se atopase, así como prohibición de comunicarse con ela por calquera medio directo ou indirecto.

As dilixencias instruídas pola Garda Civil foron remitidas ao xulgado de Instrución de garda de Tui, onde deberá comparecer A.B.N. en calidade de investigado como presunto autor dun delito de quebrantamento de condena.