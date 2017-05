O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, vinculou os controis nos pasos fronteirizos con Portugal con motivos de "seguridade", á vez que lembrou que se trata dunha decisión do Goberno luso pola visita do Papa Francisco ao santuario de Fátima.

Sobre unha decisión que comezou a aplicarse este mércores e que se prolongará ata o sábado, sinalou que estes controis buscan "garantir a seguridade das persoas", segundo dixo tanto en alusión aos visitantes que se prevé que acudan estes días ao país luso.

Respecto diso, e ante os ataques terroristas rexistrados nalgunhas cidades europeas, expuxo que non se pode "esquecer a situación a nivel mundial". Por outra banda, lembrou que as autoridades españolas colaboran neste dispositivo.

Mentres, ratificou que houbo "unha serie de retencións" na mañá deste mércores, pero engadiu que as que poidan producirse serán "puntuais".

Así, expuxo que, en canto detéctanse estas retencións, comunícanse á Policía portuguesa "para axilizar o máximo posible", segundo insistiu.