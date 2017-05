Os concursos caen un 19% en Galicia e as disolucións de empresas crecen un 14% desde xaneiro

Galicia rexistrou un total de 91 concursos e 739 disolucións de empresas durante o catro primeiros meses de 2017. Con estas cifras, os concursos descenden un 19 por cento con respecto ao ano pasado, mentres as disolucións aumentan un 14 por cento.

Pola súa banda, segundo un estudo realizado por Informa D&B SA, compañía filial de Cesce, os datos para o conxunto do país baixan un dous por cento para os concursos e soben un 16 por cento as disolucións.

Analizando só o mes de abril, os concursos increméntanse un 28 por cento na comunidade galega, ata 23, e as disolucións avanzan un un por cento para quedar en 114.

Construción e comercio son os sectores que máis procesos deste tipo acumulan este mes, con 13 e catro concursos e 41 e 15 disolucións, respectivamente.

Por provincias, A Coruña suma nove concursos e 55 disolucións; Lugo, catro e oito, respectivamente; e Pontevedra, 10 e 40 en cada caso. Pola súa banda, en Ourense non se rexistrou ningún concurso no mes de abril, pero si 11 disolucións.

DATOS POR COMUNIDADES

Cataluña, con 305 concursos é a comunidade máis afectada desde xaneiro, aínda que as súas cifras descenden un tres por cento. A continuación Madrid, con 252, rexistra un crecemento do 12 por cento, e Valencia, con 236, baixa un sete por cento respecto de 2016. Entre o tres representan o 51 por cento de todos os concursos do país.

Unicamente Ceuta e Melilla non rexistraron concursos neste período. Canarias é a que máis reduce os seus datos en valor absoluto restando 39 procesos desde que comezou o ano e Madrid a que máis crece, engade 26.

En abril Cataluña é tamén a autonomía que máis alcanza, con 72 concursos, seguida de novo por Madrid, 58, e Valencia, 46. Murcia e Baleares son as que máis recortan este mes, 15 e 13 procesos respectivamente.

Así mesmo, Andalucía é a segunda comunidade por número de disolucións tanto no que levamos de ano como en abril. Madrid lidera os datos de disolucións en ambos os períodos con 2.738 procesos no acumulado e 467 no mes respectivamente.

Valencia é a terceira con 1.324 e 218 en cada caso. Xuntas supoñen o 52 por cento do total desde xaneiro. Andalucía e Madrid son as que máis soben en valor absoluto neste período, sumando 701 e 325 procesos cada unha. Tan só unha, A Rioxa, reduce os seus números, un 17 por cento.

DATOS XERAIS

No que vai de ano rexistráronse 1.548 concursos e 11.572 disolucións en España. Os concursos retroceden lixeiramente, un dous por cento con respecto ao ano pasado, mentres que as disolucións increméntanse un 16 por cento.

En abril, os datos recolleitos son os máis baixos do ano. Os concursos quedan en 344, un tres por cento menos que en 2016. As disolucións, 1.795, crecen con todo respecto ao ano pasado, un cinco por cento.

A maior parte das sociedades concursadas en abril son microempresas, o 85 por cento, e as pequenas supoñen o 13 por cento, mentres que as medianas non chegan ao un por cento e as grandes son un 0,29 por cento.