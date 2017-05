Fomento baralla aprobar o Decreto da estiba este venres ou o próximo

O ministro de Fomento, Iñigo da Serna, asegurou que a aprobación do novo Real Decreto Lei de reforma do sector da estiba está "moi preto" e, aínda que non confirmou data exacta, apuntou que podería levala ao Consello de Ministros deste venres ou do seguinte.

"Entendemos que xa estamos moi preto da súa aprobación en Consello de Ministros, pero non podo garantir que poida ser leste mesmo venres", indicou o ministro tras presentar o novo Plan de Navegación Aérea.

"Estamos moi preto desa aprobación e seguimos en contacto cos grupos políticos cara á súa validación posterior", explicou, despois de que este luns recoñecese que non "tiña atado" o suficiente respaldo parlamentario.

De la Serna lembrou que, unha vez que o Consello de Ministros aproba o Real Decreto Lei trasladarase ao Congreso para a súa preceptiva validación no prazo dun mes.

En paralelo, iníciase a tramitación do Real Decreto que incluirá o Decreto Lei para recoller os aspectos laborais da reforma do sector xurdidos das negociacións con patronal e sindicatos da estiba. "É unha tramitación longa, que pode levar tres ou catro meses", apuntou.

O ministro indicou que este Real Decreto "aínda non está pechado". "No momento en que estea pechado trasladarase á patronal e os sindicatos para que poidan trasladar as súas observacións de face á súa tramitación e aprobación correspondente", garantiu.