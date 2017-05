A coordinadora da Asociación Galega contra os Malos tratos a Menores (Agame), Estrela Gómez, pediu este mércores a implicación das autoridades para facer "prioritaria" a protección dos nenos.

Nunha entrevista concedida á Radio Galega, Gómez lamentou que no caso do menor morto na Coruña, supostamente a mans do seu pai, "houbo alerta", pero "non se escoitou".

Así, lamentou que as "mínimas denuncias falsas" neste tipo de casos estean a provocar "que non se poñan as medidas de protección canto antes", algo do que as entidades da infancia "levan tempo queixándose". Por iso, pediron que os dereitos dos nenos estean "por encima de todo", tamén "por encima dos dereitos do reo".