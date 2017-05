O CIFP Compostela acolle unha cata maridada con viños da DO Ribeira do Douro e produtos galegos

O CIFP Compostela acollerá o vindeiro martes, 16 de maio, unha cata maridada con viños da Denominación de Orixe Ribeira do Douro e produtos galegos.

A xornada, que se inclúe dentro dos actos polo 50 aniversario do centro compostelán, empezará coa explicación, por parte dun técnico do Consello Regulador, das características da DO Ribeira del Duero, a tipicidad dos seus viños e as técnicas de cultivo e de elaboración.

Durante a conferencia se maridarán con estes viños produtos galegos, entre os que están 'tosta de pan galego con salmón afumado sobre cremoso de queixo', 'guiso de fabas de Lourenzá con morcilla e touciño' ou 'rabo de tenreira galega estofado con crema de pataca de Galicia'.

Ademais, este mes de maio, o centro acollerá outro showcooking-cata que impartirá o cociñeiro Alberto Lareo, do restaurante Manso de Santiago de Compostela, e que versará sobre a cociña con algas.