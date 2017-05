Grupo Aluman prevé superar os 70 millóns en ingresos en 2017 tras unha facturación neta de 54,8 millóns en 2016

Grupo Aluman, un conxunto de empresas con sede en Arteixo (A Coruña) que ofrece solucións tecnolóxicas para a envolvente de edificios e instalacións singulares, prevé superar en 2017 os 70 millóns de euros na súa cifra de negocio consolidada, o que suporía un 60% máis que en 2016.

Grupo Aluman prevé superar os 70 millóns de euros en ingresos en 2017, un 60% | Fonte: Europa Press

Resaltouno este mércores o director xeral da compañía, Manuel Pose, durante a presentación de resultados aos grupos de interese, a banca, provedores e principais clientes.

Pose Palleiro asegurou que esas estimacións son realistas ao considerar que a empresa pechou 2016 cunha facturación neta de 54,8 millóns de euros e un beneficio antes de impostos de 2,5 millóns.

Ademais, destacou que o crecemento será este ano un factor común nas distintas áreas de actividade de Grupo Aluman, impulsado non só polo pulo do mercado exterior, senón tamén pola mellora da situación en España.

O departamento de proxectos, cunha carteira pendente de executar por valor de 81,6 millóns de euros, será, dixo, "un dos grandes motores en 2017".

Actualmente, as obras que están en marcha suman 281.000 metros cadrados de fachadas, que se instalan nalgúns dos edificios en construción máis importantes do mundo.

Entre os proxectos, resaltou o da Torre Bacatá, o edificio máis alto de Colombia; o aeroporto internacional de Tocumen en Panamá; a renovación do Poste du Louvre en París; a nova estación de tren Gare de Mons en Bélxica e o rañaceos Torre Catalinas no centro financeiro de Buenos Aires.

Grupo Aluman espera unha contratación no departamento de proxectos de 46 millóns de euros para este exercicio e mantén en estudo obras por importe de 168 millóns. "Desta forma, o negocio internacional seguirá tendo un gran peso na facturación global, que xa se sitúa no 67%", segundo indica a través dun comunicado.

A actividade exterior tamén experimentou cambios nos primeiros meses de 2017, dado que en febreiro Grupo Aluman abriu unha nova filial en Arxentina, onde logrou dous novos proxectos por valor de 16 millóns de euros. Nos próximos meses, espera constituír unha filial en Oriente Medio debido ao impulso deste mercado.

AS OUTRAS GRANDES ÁREAS

Outra das grandes áreas da compañía é a de equipamento comercial e mobiliario, que en 2016 realizou proxectos en 270 locais comerciais de 146 cidades situadas en 30 países.

Ademais, no negocio do mobiliario 'contract', este departamento ten en execución máis de 900 habitacións de hotel de alta gama para cadeas como Grand Hyatt, Four Seasons, Hilton, Ritz Carlton e Hotusa.

Aluman intensificou en 2016 o seu volume de proxectos na área de mobiliario 'retail', converténdose en provedor de mobiliario para firmas de dimensión global.

En España, o departamento de residencial constatou un aumento de actividade, especialmente en prazas como Madrid e Barcelona. A rehabilitación de vivendas tamén experimentou unha evolución favorable nas contas do grupo, dado que o negocio por Internet para o cambio de xanelas de clientes particulares incrementouse un 37,3% e prevese que siga crecendo este ano.

INVESTIMENTOS

En paralelo ao seu crecemento, Grupo Aluman continuou destinando recursos ao aumento da súa capacidade, e sumou 15.000 metros cadrados de nova superficie industrial. Entre 2015 e 2016, a compañía investiu 8 millóns de euros na ampliación das instalacións.

Para adaptarse á súa rápida expansión, a empresa fachadista tamén ten en previsión o aumento dos seus terreos coa compra dunha parcela no polígono de Morás, en Arteixo, que a Xunta de Galicia acaba de activar pondo a disposición das empresas 1,1 millóns de metros cadrados.