A Marea Branca pide ao Congreso blindar o dereito á saúde na Constitución e derrogar a 'prescrición enfermeira'

A Coordinadora Estatal de Mareas Brancas presentou no Congreso dos Deputados o 'Documento sobre a Sanidade Pública para a implantación en todo o Estado Español' con 38 propostas para fortalecer o Sistema Nacional de Saúde, entre as que destacan a necesidade de derrogar o articulo 135 da Constitución e blindar o dereito fundamental da saúde, así como suprimir o Real Decreto que regula a 'prescrición enfermeira' polo "grave problema" que creou.

Concentración Marea Branca A Rioxa | Fonte: Europa Press

"É un documento moi importante con 38 medidas irrenunciables para que se rescate a sanidade pública. É unha lista dos pasos que hai que seguir do plan que é necesario e imprescindible para que os cidadáns volvamos controlar a nosa sanidade pública, que se está pagando cos nosos impostos, e que está cada día máis degradada e precarizada", comentou unha das representantes da Coordinadora, Carmen Esbri.

"Actualmente hai unha serie de cuestións que o fixeron é dar á sanidade o carácter do modelo de aseguramento, fronte ao modelo de servizo público que tiñamos en España. Estano precarizando ao máximo, destruír a universalidade e facelo realmente inxusto", abundou Carmen Esbri.

Por iso, no documento solicítase revisar a Lei Xeral de Sanidade de 1986, coa derrogación do artigo 90 que "abre" a parte de concesións á sanidade privada; derrogar a Lei 15/1997 para garantir, sen obstáculos, a xestión pública e "transparente" de todos os servizos públicos; e suprimir o Real Decreto 16/2012 para que haxa un financiamento finalista do SNS a través de impostos, mediante política fiscal xusta, recuperando así a universalidade, eliminando repagos e garantindo a equidade e accesibilidade.

MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS

Do mesmo xeito, a Marea Branca pide vixiar e supervisar á sanidade privada, "que deberá asumir o custo das súas prescricións"; eliminar do financiamento público as mutualidades de funcionarios, integrándoas ao SNS coa "mesma financiamento e servizos" para o resto da poboación; realizar unha investigación "rigorosa" de todos os servizos sanitarios privatizados e revertelos de maneira "progresiva" á xestión pública; e sancionar a quen pretendan especular coa sanidade.

"Non pode ser que cando alguén vai pedir algo se lle derive a unha empresa privada, que ao final sempre é a mesma e está a xerar unha especie de monopolio privado. E, á súa vez, os empresarios sanitarios que requiren de beneficios económicos están a facer a competencia á sanidade e estana dinamitando. Están xa moi introducidos porque foron favorecidos polo modelo neoliberal e iso non o podemos tolerar os españois", apostilou Esbri antes de entregar o documento no Congreso.

No texto, a organización tamén insta a realizar auditorías cidadás da débeda sanitaria; non facer ningún rescate con fondos públicos das posibles perdas que aleguen as empresas privadas concesionarias; derrogar a reforma do Estatuto Marco que modifica a regulación laboral do persoal estatutario para adaptala ás unidades de xestión clínica (UGC); rexeitar o modelo de UGC que poñan "en perigo" a pluralidade e independencia dos traballadores; prohibir a desgravación fiscal dos seguros privados; eliminar o acordo do Goberno con Farmaindustria; e impulsar o I+D+i desde o sector público e garantir a formación continuada.

Ademais, solicita incorporar na lexislación española, e como dereitos fundamentais, a saúde sexual e reprodutiva, a interrupción voluntaria do embarazo, a reasignación de xénero, os coidados paliativos e dereito a matar digna e a privacidade, confidencialidade, titularidade e custodia da historia clínica; promover leis contra a violencia de xénero; dotar ao Consello Interterritorial do SNS de contido e protagonismo; dotar dunha estrutura organizativa e unha carteira de servizos comúns a todas as comunidades autónomas; adecuar o catálogo de prestacións ás necesidades reais; e estimular o uso racional dos recursos sanitarios e medicamentos.

ATENCIÓN PRIMARIA E LEI DE DEPENDENCIA

Outras propostas pasan por asegurar o "obrigado" mantemento dos centros sanitarios e servizos que garantan a seguridade, hixiene, salubridade e calidade do servizo; potenciar os servizos de Atención Primaria; adecuar a atención das Urxencias extrahospitalarias e a sanidade rural; realizar un impulso "claro" á lei de dependencia, potenciando os servizos sociais e a coordinación entre os axentes que interveñen na prevención e tratamento das dependencias; e reforzar, así como impulsar, a saúde mental desde un enfoque social e comunitario.

Tamén esixen garantir que os persoais sexan adecuadas ás necesidades poboacionais e equiparar as condicións laborais en toda España.

"Os postos de traballo son precarios, trabállase a presión, en condicións infrahumanas, provocando erros médicos. Os profesionais sanitarios saen das gardas chorando porque son os auténticos heroes e heroínas de manter un sistema que a base de infrafinanciarlo e recortalo está a se converter na mellor invitación para ir parar á sanidade privada", apostilou un dos representantes da Marea Branca de Cataluña, Toni Barbará.

O documento conta tamén con propostas que van desde a estimulación dos consellos de saúde e outras formas de participación cidadá con carácter paritario, titular e vinculante; ata a vixilancia, inspección e control transparente das competencias municipais; pasando pola vixilancia extrema de adxudicacións de obras e servizos con "total transparencia", control público e responsabilidade; e a potenciación dos servizos municipais de saúde en canto a prevención e provisión da saúde cento por cento pública.

Finalmente, e respecto ao ámbito europeo, a Marea Branca pide ao Congreso rexeitar os tratados de libre comercio que supediten dereitos cidadáns a intereses de multinacionais; intervir nas correntes migratorias na Unión Europea garantindo os dereitos humanos; regularizar e ter un "máximo control" desde a participación pública da industria farmacéutica, alimentaria e biotecnolóxica; e esixir un rendemento de contas e sanciones pertinentes a aqueles gobernos que amparen e incorran en casos de corrupción.

"Temos que parar isto porque o obxectivo é descapitalizar a sanidade. Puxémonos de acordo as mareas de toda España en todos os puntos que estamos a presentar porque cremos que unicamente unha sanidade cento por cento pública, xestionada e con participación cidadá é a única que pode garantir un acceso de calidade, universal e sen reparos", resolveu o representante da Marea Branca de Galicia, José Miguel Rodríguez.