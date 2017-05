Dous gardas civís fora de servizo interceptan a dous mozos circulando nunha furgoneta que acababan de roubar

Dous axentes da Garda Civil, do subsector de Tráfico da Comandancia de Pontevedra, que se atopaban fóra de servizo, sorprenderon a dous mozos cando subtraían unha furgoneta en Marín (Pontevedra), e interceptáronos pouco despois.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, estes dous axentes viaxaban nun coche particular pola PO-545, cando observaron a dous individuos roubando unha furgoneta que estaba estacionada á altura do paso da vía férrea cara ao porto.

O vehículo tiña un remolque con material de construción e pertencía a un obreiro que estaba a facer traballos de restauración nunha vivenda próxima. Os axentes interceptárono na mesma vía, un quilómetro máis adiante, á altura do cruzamento da urbanización de Pontemuíños.

Tras solicitar o apoio dunha patrulla uniformada, procederon á detención dos dous mozos. Ademais, dáse a circunstancia de que o condutor circulaba baixo os efectos de alcol e drogas (os resultados do test foron positivos), e sen permiso de conducir.