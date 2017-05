A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, acusou ao goberno municipal de Vigo de que "non cumpre" a súa parte para converter en vía urbana o tramo de entrada e saída da AP-9 desde Teis ao centro da cidade.

En resposta unha pregunta do PSdeG no Pleno do Parlamento galego, a conselleira remarcou que este cambio a vía urbana conta co "respaldo" da Xunta, "porque é bo para Vigo", e así llo trasladou ao Ministerio de Fomento.

Con todo, Ethel Vázquez asegura que a Xunta está "á espera" de que o Concello de Vigo remita unha proposta técnica, no marco de redacción do seu novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Respecto diso, critica que o goberno municipal leva "sen responder dous meses e medio", polo que o Goberno galego está "a agardar ese documento técnico para seguir con esa proposta".

Ante estas afirmacións, Abel Losada (PSdeG) reprochou que a Xunta se escude no goberno de Vigo sendo esa infraestrutura competencia do Ministerio de Fomento e o Goberno central, á fronte do que está o PP. "Non diga que se atrasa porque o concello non fai o que ten que facer", queixouse o socialista.

Ademais, Losada recriminou que Feijóo prometeu en campaña liberar a AP-9 desde Teis ao centro de Vigo, sen que avanzase niso.

FUTURO OBSERVATORIO DE RÍOS

Por outra banda, a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, informou de que se está "ultimando" a tramitación do proxecto de decreto que creará e regulará o primeiro observatorio de ríos de Galicia.

Este organismo permitirá analizar a calidade dos 497 ríos existentes en Galicia e dos seus 32.000 quilómetros, ademais de realizar informes sobre o seu estado, así como buscará "valorizar" o patrimonio.

En resposta a unha pregunta do Grupo do PPdeG, Mato indicou que este organismo será "permanente", cunha participación multidisciplinar e suporá a posta en marcha dunha nova figura de plans directores de ríos galegos para difundir a súa importancia.