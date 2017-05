Deputada pide menos soldo para poder traballar nun posto de comida

A deputada de En Marea Luca Chao --licenciada en Ciencias Políticas e máster en Migracións Internacionais-- pediu a dedicación parcial no Parlamento de Galicia para poder compaxinar a súa actividade política co seu traballo na empresa que rexenta a súa parella, un posto de comida móbil, un 'foodtruck', co que percorren distintos eventos que se celebran pola Comunidade galega.

Luca Chao | Fonte: @LucaChao_

A parlamentaria autonómica trasladou esta petición á Comisión do Estatuto do Deputado, que deu o visto e prace á súa demanda, polo que desde leste mesmo mes de maio Luca Chao xa non ten a dedicación exclusiva na Cámara, coa súa correspondente redución de salario.

En declaracións a Europa Press, esta integrante de Podemos Galicia explicou que, con esta decisión, quere "poder axudar os fins de semana" á súa parella, que é propietaria dun 'foodtruck' chamado 'Laconlover' xa que "no verán" ten "moito traballo".

A de En Marea non é a única representante da Cámara galega que compatibiliza a súa actividade política con outros labores, aínda que si do grupo rupturista.

OUTRAS DEDICACIÓNS PARCIAIS

Así, no caso dos populares galegos, a deputada Lupe Murillo --licenciada en Dereito-- compaxina o seu escano coa dirección xeral de Pescamar, mentres que Encarga Amigo faino coa súa consulta médica.

Nas bancadas socialistas, María Pierres manterá a dedicación parcial no Pazo do Hórreo ata concluír os proxectos iniciados no seu estudo de arquitectura antes do arranque deste mandato.

Finalmente, todos os deputados nacionalistas perciben a dedicación exclusiva, tendo en conta que desde o pasado mes de abril o deputado Luís Bará xa non simultanea a súa actividade parlamentaria coa que desempeñaba no Concello de Pontevedra.

A estes casos hai que sumar os conselleiros da Xunta que manteñen o seu escano no Pazo do Hórreo, que non perciben remuneración algunha da Cámara senón que o seu soldo sae das arcas autonómicas.