Cinco menores asasinados por violencia de xénero en 2017 tras confirmarse en caso da Coruña, a maior cifra desde 2013

Un total de cinco menores foron asasinados en 2017 por violencia de xénero, tras confirmarse o caso do neno de 11 anos asasinado supostamente polo seu pai o pasado luns 8 de maio en Oza-Cesuras (A Coruña).

10 05 17 Nota Minuto De Silencio | Fonte: Europa Press

Diso informou o Ministerio de Sanidad, que concretou que a cifra é a maior alcanzada desde 2013, cando a 10 de maio faleceran catro menores. Ese ano saldouse con seis menores asasinados.

O ano 2014 finalizou con catro menores asasinados, os mesmos que en 2015, mentres que en 2016 contabilizouse unha vítima en todo o ano.

Do total de cinco vítimas deste ano, só nun dos casos presentouse unha denuncia, aínda que non se continuou o proceso. Tamén se solicitaron medidas de protección noutro dos casos pero no momento da agresión non se atopaban en vigor.

Do total de cinco vítimas menores, catro eran españois e un estranxeiro, e en catro dos casos o agresor foi o propio pai da vítima. En tres casos, a nai do menor vivía co agresor no momento do asasinato.

Por idade, un dos menores tiña entre un e dous anos, outros dous entre 5 e 8 e dous máis entre 11 e 12 anos. En canto ás comunidades autónomas, dúas das vítimas eran de Castela-A Mancha, unha de Galicia e dúas da Comunidade de Madrid.