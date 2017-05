O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, incidiu en que a Xunta é partidaria de "cambiar" no marco da reforma do financiamento local os criterios que son "discriminatorios" para Galicia.

En resposta a unha pregunta do BNG no Pleno do Parlamento galego, Rueda lamentou que na actual repartición a poboación prima "moito máis do que conviría a Galicia", e reitera que nos municipios galegos "custa moito máis prestar determinados servizos".

Así mesmo, Rueda lembrou que o PP presentou unha emenda aos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para que os concellos poidan investir os remanentes de tesouraría, aínda que avisa de que iso depende de que a oposición apoie as contas.

A continuación, emprazou á Federación de Municipios e Provincias (FEMP) de que ademais da reivindicación de "abrir a billa" pida tamén modificar os criterios de repartición de tributos do Estado, e espera que a comisión de expertos designada para a reforma do financiamento local teña en conta esta cuestión.

Pola súa banda, Luís Bará (BNG) mostrouse partidario de que teñan máis peso criterios como envellecemento e despoboamento, pero bota en cara aos populares que "non fixeron nada por cambiar este modelo", posto que "pouco pintan en Madrid".