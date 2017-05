O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, asegurou que a Xunta "seguirá comprometida" co mantemento da actividade industrial e o emprego en Ferroatlántica, para o que "continuará actuando con total transparencia e diálogo".

Así se pronunciou este mércores durante o pleno do Parlamento de Galicia en resposta a unha pregunta formulada pola deputada do Bloque Noa Presas, quen pediu ao conselleiro que "fale claro" sobre se o Goberno galego permitirá a "autorización da venda das centrais hidroeléctricas do Xallas".

Respecto diso, Francisco Conde volveu a sinalar que a empresa "non fixo ningún tipo de solicitude á administración" en relación á venda destas centrais. "Neste momento non existe ningún tipo de solicitude, se iso prodúcese haberá que resolver o expediente e cumprir a lei", apuntou.

Ademais, ante as críticas de "falta de diálogo" cos traballadores formuladas pola parlamentaria socialista, o conselleiro asegurou que "manterá informados en todo momento aos traballadores" se se produce algún cambio na situación. "O Goberno galego seguirá actuando con coherencia, contundencia e transparencia tanto cos traballadores como cos alcaldes da comarca", sinalou.

SECTOR TÉXTIL EN ORDES

Por outra banda, na sesión plenaria, a deputada socialista tamén preguntou ao conselleiro de Economía, Emprego e Industria sobre as xestións da Xunta para apoiar o sector téxtil no concello coruñés de Ordes ante a "perda continuada" de empregos e, en concreto, polo ERE que afecta o Grupo Deus.

Sobre este punto, sinalou que a Xunta "defende os dereitos" de laborais dos traballadores deste grupo para o que este xoves manterá unha reunión co alcalde do municipio e o persoal.

"Non é a primeira reunión que mantemos, xa nos reunimos co Igape e coa secretaria xeral de Emprego non só para garantir os dereitos dos traballadores senón tamén para buscar vías de colaboración para impulsar o sector na comarca", sinalou para destacar tamén que a Xunta traballa para identificar "posibilidades de desenvolvemento futuro".