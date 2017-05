A Garda Civil conmemora o seu 173 aniversario e o 25 aniversario da XV Zona de Galicia

A Garda Civil conmemorou o 173 aniversario da súa fundación e o 25 aniversario da creación da XV Zona da Garda Civil.

Fíxoo nun acto que contou coa presenza, entre outras autoridades, do delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente da Deputación, Valentín González Formoso.

Tamén estivo presente o xeneral xefe da XV Zona, Ángel Alonso. Antes do comezo do mesmo, gardouse un minuto de silencio a modo de condena pola morte violenta dun menor en Oza-Cesuras.

Na súa intervención, o delegado do Goberno felicitou a todos os gardas civís, á vez que deu o parabén ás persoas que foron condecoradas neste acto.

Do mesmo xeito, fixo unha referencia á XV Zona e o aniversario da mesma. "Unhas vodas de prata que se traducen da mesma forma que no resto de España, co afecto e aprecio que todos nós vos profesamos, polo voso esforzo diario, lealdade, espírito de sacrificio e honradez", sinalou.

Pola súa banda o xeneral xefe da Zona destacou na súa intervención que "coa Garda Civil innóvase un novo concepto de despregamento, coa súa dualidade: orgánica militar e servizo civil".

SERVIZOS PRESTADOS

Durante este acto impuxéronse 52 condecoracións a cidadáns de toda Galicia que se caracterizaron polo seu compromiso cos valores da Garda Civil, institución que durante 2016 realizou 5.196 auxilios a cidadáns.

Entre eles, figuran os 5.099 levados a cabo en relación por diferentes unidades de Seguridade Cidadá: en auxilio informativo, acompañamento, mecánicos e sanitarios.