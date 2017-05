Especialistas universitarios buscan desde este xoves en León unha solución ás autonomías con problemas demográficos

O envellecemento progresivo da poboación, a perda de habitantes en extensas zonas rurais e a inmigración recente son tres dos retos que afronta unha parte extensa do territorio español, especialmente o norte e centro peninsular.

Para diagnosticar as causas destes problemas demográficos e apuntar a posibles solucións, a Asociación Castelán-Leonesa de Ciencia Rexional (ACLCR) organiza o VIII Xornadas de Ciencia Rexional en León os días 11 e 12 de maio. A reunión comprende como novidade un encontro con representantes de gobernos autonómicos afectados.

"Neste encontro, os especialistas poderemos coñecer de primeira man as necesidades destas administracións e facer chegar as nosas recomendacións máis facilmente", explica o presidente da asociación e profesor do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Valladolid (UVA), Víctor Valverde.

Baixo o título 'Desafío demográfico: retos, experiencias e propostas', as xornadas celébranse no salón de Graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de León.

DÚAS SESIÓNS

Divididas en dúas sesións, na xornada do xoves día 11, o grupo de expertos presentará os seus traballos previos e debaterá solucións nunha sesión a porta pechada. A asociación ten carácter multidisciplinar e nela hai expertos en economía, xeografía e urbanismo de diferentes universidades españolas.

A xornada do venres día 12 será aberta ao público. Comezará ás 10,00 horas coa intervención do conselleiro de Emprego da Xunta de Castela e León, Carlos Fernández, que falará acerca de 'Políticas demográficas da Xunta de Castela e León'.

A continuación celebrarase a mesa redonda onde se exporán prácticas concretas para resolver algúns dos retos demográficos. Moderada polo profesor da Universidade de León José Manuel Díez Modino, intervirán Juan Martínez Simpático, presidente da Deputación de León; Ignacio Santos Pérez, director xeral de Transportes da Xunta de Castela e León; María Amparo González Méndez, directora xeral de Familia da Xunta, e Belén Viloria, fundadora de Open Circle e directora de Ashoka Barcelona.

CONCLUSIÓNS, AOS GOBERNOS AUTONÓMICOS

As conclusións presentaranse a partir das 13,00 horas ante representantes de varios gobernos autonómicos a cargo da profesora da Universidade de León, Ana Pardo Fanjul.

A ACLCR é unha asociación científica que forma parte da Asociación Española de Ciencia Rexional. Entre os seus obxectivos atópase o ser un foro de encontro onde o mundo universitario e os axentes tanto públicos como privados, que deseñan e articulan as políticas rexionais e locais, poidan compartir pareceres e puntos de vista, achegándose mutuo coñecemento.

Pola súa banda, oito comunidades autónomas (Asturias, Aragón, Cantabria, Castela e León, Castela-A Mancha, Estremadura, Galicia e A Rioxa) constituíron un foro para abordar de forma conxunta os problemas demográficos e o seu impacto social e económico.

O Instituto Nacional de Emprego estima que España perdería un millón de habitantes ata 2029 e 5,6 millóns en 2064 se continúa a tendencia negativa iniciada en 2012.