Popular impúlsase máis dun 9% en Bolsa e achégase aos 0,9 euros

Popular pechou a sesión deste mércores cun avance superior ao 9% que lle permitiu achegarse aos 0,9 euros por acción impulsado polos rumores sobre a súa venda.

Concretamente, a entidade presidida por Emilio Saracho disparouse un 9,04%, ata os 0,844 euros por acción, nunha xornada na que a metade da banca presente no Ibex situouse en verde e a outra metade rexistrou perdas.

En opinión do analista de XTB, Joaquín Robles, "a volatilidade das últimas semanas propiciou estes violentos movementos especulativos".

"Parece que os investidores apostan polos continuos rumores de venda, xa que fundamentalmente é un valor que non convida o optimismo, pero é unha opción a ter en conta por parte do investidor baixista", apuntou en declaracións a Europa Press.

O analista puxo en valor que o banco "continúa cotizando ao contraxeito respecto dos seus competidores", xa que "mentres o resto da banca rexistrou caídas nas últimas sesións, o banco co peor comportamento do ano revalorizouse preto dun 20% tras a presentación de resultados".

Pola súa banda, a analista de Renda 4 Nuria Álvarez liga a revalorización de Popular dos últimos días á entrada do investidor chileno que se situou como o cuarto accionista de referencia e, concretamente, vincula o avance deste mércores aos rumores dunha operación corporativa antes de verán, na que BBVA e Santander son "os dous candidatos na grella de saída".

"A cotización de Popular móvese e vaise a mover a golpe de rumor ou noticia e irá asociado devandito comportamento á volatilidade", apuntou en declaracións a Europa Press.

No entanto, advertiu de que "este tipo de rumores hai que collelos con moita precaución, xa que unha operación corporativa non sería fácil de implementar dada a situación do banco".

O valor de Popular revalorizouse un 12,5% desde a presentación o pasado venres dos seus resultados trimestrais, que reflectiron perdas de 137 millóns de euros, fronte ao beneficio de 93,79 millóns de euros que obtivo entre xaneiro e marzo do ano pasado.

Segundo publica este mércores o diario 'ABC', a entidade podería estar sospesando pechar unha operación corporativa antes do verán por ata 6.000 millóns de euros se a acción alcanza un prezo de 1,2 euros.