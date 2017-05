Os 28 apoiarán este xoves deixar en mans dos países a adopción de medidas máis restritivas de pesca

Os ministros de Pesca da Unión Europea fixarán este xoves a súa posición con respecto á normativa comunitaria que unifica nun só documento todas as medidas técnicas xa vixentes sobre a conservación de recursos pesqueiros e delega a adopción de medidas máis restritivas a acordos a nivel rexional entre Estados membros.

Os 28 pecharán a súa posición común sobre a proposta que a Comisión Europea presentou en marzo do ano pasado, aínda que as negociacións co Parlamento Europeo non comezarán ata outono deste ano, posto que a Eurocámara non acordou aínda a súa postura sobre a mesma.

Os ministros de Pesca dos Estados membros debaterán un documento que xa está "razoablemente consensuado" e que é "satisfactorio" para España, segundo sinalaron fontes diplomáticas, posto que permite o mantemento de actividades tradicionais e o uso de mallas específicas en artes como o 'xeito' galego e as nasas para a captura de crustáceos.

Ademais, a proposta da presidencia de quenda de Malta mantén o enfoque que xa recollía a proposta inicial de Bruxelas, a favor de que a aprobación de medidas de conservación máis restritivas sexan adoptadas a nivel rexional, mediante acordos entre os Estados membros involucrados nunha zona concreta.

Desta forma, o documento que traballado ata agora inclúe nunha soa normativa e as medidas que están na actualidade en vigor no regulamento de normas técnicas do Mediterráneo, do Báltico e de Mediterráneo, sen incluír novas disposicións que sexan máis esixentes, que quedarán en mans dos países.

O obxectivo consensuado polo Consello da UE, a institución que representa aos Estados membros, é aglutinar nun só texto e sen modificacións todas estas normas "dispersas". Os únicos países que mostraron reservas a este enfoque son Países Baixos e Dinamarca, segundo explicaron fontes diplomáticas.

Doutra banda, os ministros serán informados sobre a Conferencia Mundial dos Océanos, organizada por Nacionais Unidas e que terá lugar entre o 5 e o 9 de xuño co obxectivo de promover accións globais para preservar os ecosistemas e os recursos mariños. Do mesmo xeito, os responsables de Pesca dos Estados membros debaterán a declaración 'MedFish4ever', asinada o pasado 30 de marzo polos países do Mediterráneo.